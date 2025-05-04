Дудкин: по конфликту Индии и Пакистана никто до сих не собрал Совбез ООН – это говорит о многом

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Соединенные Штаты, как бы вы ни думали о них, заявили о том, что они будут заниматься миротворчеством и в этом конфликте, как бы это ни показалось смешным. Но я думаю, что Индия и Пакистан и высшее руководство этих двух государств могут себе только представить, какое это будет миротворчество. Если они в Украине, так сказать, объявив себя миротворцами, ни черта сделать не могут. А выдвигают только лишь условия двум государствам – России и Украине.

Хочу еще заметить, что просто-таки идиотская нижайшая роль в этом конфликте международной структуры – Организации Объединенных Наций. Уже какой день прошел со дня, так сказать, взрыва в этом регионе, Совет Безопасности ООН до сих пор еще не собран. Ни по чьей инициативе. Это тоже говорит о многом. О бесполезности этой структуры, как бы мои слова не показались кому-то слишком резкими.

Я все-таки считаю, что сегодня у Пакистана и у Индии есть очень хорошо налаженные дипломатические связи между Россией и этими двумя государствами. Я думаю, что все-таки где-то в тиши коридоров ведутся уже переговоры между этими двумя государствами. Это не требует какой-то особой огласки. И все-таки я считаю и надеюсь, что генеральным переговорщиком, посредником в этих переговорах будут выступать российские дипломаты.