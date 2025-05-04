Азарёнок: если бы не величайший героизм советских солдат, лежали бы под фюрером и Англия, и Америка

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Перед каждым 9 Мая на голову нашего гражданина сваливаются беспринципные, наглые, грязные, подлые мифы. Они создавались уцелевшими недобитыми фашистами, которые нашли свое прибежище на Западе, в структурах типа «Радио Свобода». Они мечтали о реванше и даже дождались его. Приведу вам слово и дело Ивана Петровича Шамякина. I тады я зразумеў – сутнасць з’езда. Шабаш былых паліцэйскіх. І рэванш ix. Самі яны, у выступленнях, захоўвалі «аб’ектыўнасць». Выказвалі толькі радасць «ад адраджэння». A калі пырснуў слінай дэпутат, эмоцый сваіх не стрымалі, не маглі стрымаць; гэта ж такая радасць: пабітыя ў вайне, ганебна ўцёкшыя з зямлі сваёй, яны дачакаліся сваёй перамогі, рэваншу. Сегодня предлагаю еще раз пройтись по основным мифам оппонентов нашей страны, нашей истории, нашей памяти. Итак, первый. Мы начали войну вместе с Гитлером, вещает нам бородатая коленка.

У 1939 годзе СССР разам з Германіяй развязвае Другую сусветную вайну. БССР прырастае тэрыторыямі. Григорий Азаренок:

Лож. Гитлер начал войну 1 сентября. Затем Польша капитулировала. Ее правительство сбежало сначала в Румынию, а затем в Лондон. СССР вошел на территорию Западной Беларуси и Украины 17 сентября. В ответ на нападение Гитлера Англия и Франция объявили ему войну. А Советскому Союзу никто не объявлял. И затем границы по линии Керзона были подтверждены на Ялтинской, Тегеранской и Хельсинкской конференциях. Дальше в эфир врывается Иуда Тамара Эйдельман и начинает попрекать белорусов старыми байками: это партизаны виноваты, что жгли деревни.