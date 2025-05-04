Азарёнок: если бы не величайший героизм советских солдат, лежали бы под фюрером и Англия, и Америка

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Перед каждым 9 Мая на голову нашего гражданина сваливаются беспринципные, наглые, грязные, подлые мифы. Они создавались уцелевшими недобитыми фашистами, которые нашли свое прибежище на Западе, в структурах типа «Радио Свобода». Они мечтали о реванше и даже дождались его. Приведу вам слово и дело Ивана Петровича Шамякина.
I тады я зразумеў – сутнасць з’езда. Шабаш былых паліцэйскіх. І рэванш ix. Самі яны, у выступленнях, захоўвалі «аб’ектыўнасць». Выказвалі толькі радасць «ад адраджэння». A калі пырснуў слінай дэпутат, эмоцый сваіх не стрымалі, не маглі стрымаць; гэта ж такая радасць: пабітыя ў вайне, ганебна ўцёкшыя з зямлі сваёй, яны дачакаліся сваёй перамогі, рэваншу.
Сегодня предлагаю еще раз пройтись по основным мифам оппонентов нашей страны, нашей истории, нашей памяти.
Итак, первый. Мы начали войну вместе с Гитлером, вещает нам бородатая коленка.
У 1939 годзе СССР разам з Германіяй развязвае Другую сусветную вайну. БССР прырастае тэрыторыямі.
Григорий Азаренок:
Лож. Гитлер начал войну 1 сентября. Затем Польша капитулировала. Ее правительство сбежало сначала в Румынию, а затем в Лондон. СССР вошел на территорию Западной Беларуси и Украины 17 сентября. В ответ на нападение Гитлера Англия и Франция объявили ему войну. А Советскому Союзу никто не объявлял. И затем границы по линии Керзона были подтверждены на Ялтинской, Тегеранской и Хельсинкской конференциях.
Дальше в эфир врывается Иуда Тамара Эйдельман и начинает попрекать белорусов старыми байками: это партизаны виноваты, что жгли деревни.
Желающих выдавать партизан было достаточно, особенно в первый год войны, когда казалось, что немцы уже победили, а тут эти партизаны, представители той советской власти. А на немцев, конечно, и далеко не только в Беларуси, возлагали надежды: колхозы распустят, церкви открыли. И партизанам далеко не везде были рады. Была другая вещь – это то, что партизаны совершают теракт, убивают какого-нибудь представителя фашистского командования и уходят на свою базу в лес. А в деревню, которая находится рядом, приходят каратели. И деревня должна расплачиваться. И это все тоже очень хорошо понимали.
Григорий Азаренок:
Мол, не рыпались бы, сидели бы тихо, лежали бы под немцем, и все было бы спокойно, как во Франции. Это наглая ложь. Старая карга не рассказывает в этот момент про план «Ост», документально подтвержденное намерение оккупантов уничтожить 75 % нашего населения, а остальное сделать рабами. Жгли бы. И без всяких партизан. А Тамару Эйдельман первую. Но вместо благодарности она поганит нашу священную память.
Миф третий. Победили, но какой ценой? Аж 27 миллионов. Не умели воевать, трупами закидали. Ложь.
Военные потери Германии и ее сателлитов составили 7,5 миллионов. Наши – 8 миллионов. Цифры вполне сопоставимые. Остальные жертвы – мирные граждане, погибшие в печах, в концлагерях, в сожженных сараях. Мы виноваты, хотите сказать, что не погеноцидили немцев? Ну простите.
Далее смотрите в видео.