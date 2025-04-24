Город не узнать! Как меняется Гомель в Год благоустройства?

Весна в Беларуси оказалась жаркой. И речь не только о погоде. Самое время навести порядок. Берем выше – генеральную уборку. Год благоустройства и начавшаяся пятилетка качества задали для белорусов высокую планку. Окунулись в волну преображений и небольшие поселки, и крупные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – Гомель. Здесь во всех районах идет реконструкция мест отдыха и знаковых локаций. К марафону чистоты подключилась Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Самый длинный пешеходный мост Беларуси скоро откроется в новом формате. Спустя 37 лет эксплуатации сооружение пришло в негодность. После реконструкции путь длиной в 550 метров станет максимально удобным и безопасным для горожан.

Популярность у этого маршрута высокая – за 8 минут прогулки можно попасть из микрорайона Гомсельмаш в микрорайон Старый Аэродром, разделенные железной дорогой. Строители вдвое увеличили несущую способность конструкции, сделали навес от непогоды и обустроили широкие пандусы для колясок. Капитальный ремонт практически завершен, однако Гомель продолжает жить в режиме благоустройства. В 2025 году обновления коснутся зон отдыха во всех районах города. У центрального рынка появятся детская площадка, декоративные формы с подсветкой и дополнительные парковочные места, в том числе для велосипедов.

Вячеслав Примак, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Учитывая, что возле рынка большое количество людей, как гостей города Гомеля, так и жителей, поэтому на данную территорию давно необходимо было обратить внимание. В конце прошлого года была разработана концепция благоустройства. Подготовительные работы начали в конце прошлого года, в настоящее время данные работы продолжаются.

Работа кипит и в сквере имени Павла Сухого. Здесь ремонтируют дорожки, обновят фонтан и бюст знаменитого авиаконструктора. Локацию дополнят новыми скамейками и зелеными композициями, чтобы место стало уютной зоной для отдыха и общения.