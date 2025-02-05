Ремонт техники и обновление автопарков – в Беларуси готовятся к началу посевных работ

Январь и февраль – пик ремонтных работ в сельхозпредприятиях. От того, как быстро и качественно сработают мастера сегодня, напрямую зависит итог предстоящей посевной, а после – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Корольчук – как идет подготовка к началу полевых работ.

310 единиц сельхозтехники – именно столько нужно отремонтировать специалистам «Гомельоблагросервиса» к посевной. Справились наполовину: 160 тракторов и комбайнов готовы возвращаться в хозяйства, остальные находятся на стадии сборки.

Сергей Матюшонок, заместитель начальника отдела предприятия «Гомельоблагросервис»:

Техника из хозяйств к нам поступает с 70 %, порой 90 % износа. Тем не менее все трактора разбираются на узлы и детали, проходят дефектовку, и согласно дефектовке производим ремонт.

По условиям гарантии, если во время полевых работ потребуется ремонт техники, мобильные бригады оперативно выедут на место для устранения неполадок. С 2025 года предприятие начнет оказывать и другие услуги: правительство выделило «Гомельоблагросервису» средства на покупку 60 единиц новой техники и создание 5 механизированных отрядов. Они будут помогать аграриям в близлежащих районах.

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:

Будет закуплено, уже частично это произведено, техника самоходная, тракторы, автомобили МАЗ для перевозки грузов, комплекс машин «Гомсельмаш». Это кормоуборочные комбайны и зерноуборочные.