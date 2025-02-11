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Их называли «ночными ведьмами» – вспоминаем подвиги авиаэскадрильи Полины Гельман

11 февраля 2025 17:49
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Их называли «ночными ведьмами», их до смерти боялись фашисты, и они совершали до 18 вылетов в темное небо. Речь про легендарный бомбардировочный женский авиаполк. За время Великой Отечественной смелые девушки сбросили около 3 000 тонн бомб и 26 тысяч зажигательных снарядов на противника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожали вражеские склады, поезда, железнодорожные станции и цистерны с горючим, а главное – наводили ужас на немецкие войска. Одной из этих «небесных ласточек» была и Герой Советского союза Полина Гельман.

О жизни и подвигах девушек с крыльями – Анна Корольчук.

Их называли «ночными ведьмами» – вспоминаем подвиги авиаэскадрильи Полины Гельман-2

Анна Корольчук, корреспондент:
Небольшая улица длиной 760 метров в новом гомельском микрорайоне «Шведская горка». Она окаймляет собой Лебединое озеро и зону отдыха. В 2015 году с началом застройки ее решили назвать именем Героя Советского Союза Полины Гельман, штурмана и начальника связи эскадрильи знаменитого женского авиаполка.

Их называли «ночными ведьмами» – вспоминаем подвиги авиаэскадрильи Полины Гельман-4

Она родилась в 1919 году в Бердичеве. После смерти отца, в 1920-м, мать Полины перевезла семью в Гомель. Гельман училась в школе Коминтерна и сидела за одной партой с еще одной будущей легендарной летчицей – Галиной Докутович. Они были неразлучны и вместе занимались в аэроклубе.

Их называли «ночными ведьмами» – вспоминаем подвиги авиаэскадрильи Полины Гельман-6

Когда началась Великая Отечественная война, Полина была студенткой Московского государственного университета. Настоящая патриотка, она сразу попросилась добровольцем на фронт, но из-за низкого роста – всего полтора метра – ей отказали. Быть пилотом она не могла – ноги не дотягивались до педалей, руки – до рычагов самолета. Но Гельман нашла выход. Узнав о формировании женских авиаполков, она дошла до командира Марии Расковой и добилась того, чтобы пройти курс стрелка-бомбардира.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Анна Корольчук

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