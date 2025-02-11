Их называли «ночными ведьмами» – вспоминаем подвиги авиаэскадрильи Полины Гельман

Их называли «ночными ведьмами», их до смерти боялись фашисты, и они совершали до 18 вылетов в темное небо. Речь про легендарный бомбардировочный женский авиаполк. За время Великой Отечественной смелые девушки сбросили около 3 000 тонн бомб и 26 тысяч зажигательных снарядов на противника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожали вражеские склады, поезда, железнодорожные станции и цистерны с горючим, а главное – наводили ужас на немецкие войска. Одной из этих «небесных ласточек» была и Герой Советского союза Полина Гельман.