Ещё одна война: кто может заработать на напряженности в Индии и Пакистане? Мнение Ераносяна

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Да, это большие игроки: и Индия, и Пакистан. Да, там договаривались о каких-то двусторонних… Договоренности были после трех войн, проигранных Пакистаном, но, к примеру, Китай может рассматривать Пакистан в качестве даже прокси в этой ситуации. Американцы в этой связи заинтересованы в конвенциональной войне, вовсе не в ядерной. Игра на грани фола всю жизнь происходит в мировой политике, в геополитике, поэтому страх ядерной катастрофы здесь отступает перед барышами, которые могут зарабатываться сиюминутно во время конвенциональной войны. И мы понимаем, что та огромная военно-техническая кооперация в истребительной авиации и по другой номенклатуре вооружений между Китаем и Пакистаном, она выгодна в какой-то степени… Да какое там в какой-то степени? Конкретно выгодна Китаю.

Здесь мы видим дружбу Ирана с Пакистаном, несмотря на какие-то провокации на границе Систана и Белуджистана. Мы понимаем, что по всем опросам более 75 % пакистанцев считают самой дружественной страной Иран, а Иран – это беспилотные летательные аппараты, это совместная граница через Систан, опять же, это совместное уничтожение сепаратистов в Белуджи пакистанцами и иранцами. Есть определенные наработки у них в этой кооперации, поэтому заинтересованных акторов этого конфликта, причем конвенционального, а вовсе не ядерного, хватает в регионе. На этом субконтиненте запросто может развернуться и четвертая война после перекрытия Инда и после заявлений пакистанской разведки о том, что индийские спецслужбы участвуют в разжигании сепаратистских тенденций у пуштунов и у Белуджи. Это говорит о том, что никакие бумажки никакого отношения к современной ситуации не имеют.