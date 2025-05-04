«Образ жизни формирует дисциплина». Юрий Караев о спорте, армии и новой должности

Таиландский бокс не олимпийский вид программы, однако именно здесь белорусы неоднократно превосходили самих родоначальников. Наша школа – одна из лидеров в мире. Какие направления в воспитании юных спортсменов выбирают тренеры и кто самый грозный их соперник, поинтересовались в программе «Спорттаймер» у председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрия Караева.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Для любого спортсмена в единоборствах важно количество соревнований. Чем их больше, тем лучше. До областных и республиканских соревнований важно, чтобы прошли такие республиканские турниры, где ты встретишься с неожиданным и новым для тебя соперником, увидишь другую школу, почувствуешь другой стиль. И даже если тебя там победят и побьют, ты уже будешь знать, и твой тренер, на чем проиграл и что вы не досмотрели. В конце концов, постепенное расширение ареала и количества спарринг-партнеров приводит к мастерству.

Почему Лидский замок? Это историческое место. Мы преследуем цель, чтобы узнали и наши исторические места, прикоснулись к культуре, археологии, истории. Это очень важно. И для местных это развлечение какое-то. Хотя Лида не обделена ни культурными, ни спортивными, ни вообще массовыми мероприятиями. Тут есть все для соревнований. И современная ледовая площадка, и такая инфраструктура развитая. И вообще это приятный такой городок для людей. Тут есть где и походить, и посмотреть. Поэтому Лида в этом плане очень удобна и посетителям, и нашим ребятам, и мне как организатору, потому что могу использовать свой административный ресурс в том числе.