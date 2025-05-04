Юрий Дудкин: британские спецслужбы просто кишат в Индии

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Во-первых, историю вспять не повернуть: то, что сделано, то уже сделано. На сегодня существует два суверенных государства – это первое. Второе: я категорически не согласен с тем, что конфликты эти, которые длятся, как вы уже упомянули, уже более 70 лет между Индией и Пакистаном – это такой себе «междусобойчик». За это время уже погибло более 700 тысяч мирных граждан в этих конфликтах, поэтому говорить о том, что это происходит без влияния внешних сил – по меньшей мере несерьезно.

Там присутствует, я имею в виду и Индию, и Пакистан, большое британское лобби. Британские спецслужбы просто кишат в Индии, и Индия не совсем эффективно ведет борьбу с этими британскими агентами. Великобритания не может простить себе потерю этой колоссальной колонии. В том числе и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы этот вечный котел, а он вечный и он будет бурлить, чтобы он бурлил и дальше. И американцы прекрасно понимают отказ Нарендра Моди, премьер-министра Индии, от закупок американского вооружения Индией взамен на российские вооружения. Безусловно, американцы также этим очень опечалены и обижены. Они только потирают руки от того, что этот вечный костер горит между этими государствами, поэтому я могу с уверенностью сказать, что только лишь при участии российской дипломатии, как это было и не раз, этот конфликт можно будет притушить, но ни в коем случае не загасить.