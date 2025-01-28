Корреспондент СТВ получила награду за лучший материал на тему браконьерства

Существенно меньше вопиющих фактов нарушения природоохранного законодательства в последнее время фиксируют государственные инспекторы. Итоги работы за год подвели на заседании. Например, в 2024-м было выявлено всего около 2 тысяч нарушений в сфере рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пугают нарушителей не только штрафы, но и широкая огласка. В тесном тандеме со специалистами работают СМИ. Журналисты освещают резонансные случаи, стараясь привлечь внимание читателей и зрителей к проблеме. 28 января авторов лучших материалов отметили на заседании. Среди победителей республиканского творческого конкурса наша коллега – Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Мы делали большой материал. Мы действительно искали браконьеров, выезжали в рейд, провели целые сутки вместе с ними и поняли – насколько это тяжелая работа. Рейд был и на воде. Мы с рассветом выехали, искали рыбаков-браконьеров. Потом выехали в лес, чтобы искать тех, кто незаконно добывает древесину. Это было тяжело, но мы на себе прочувствовали, что это значит.

Уже с 2025 года на Госинспекцию охраны животного и растительного мира возложены новые задачи. Указом Президента расширено участие специалистов в обеспечении нацбезопасности.