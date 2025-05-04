Экстралига побила все рекорды по посещаемости. Белорусская федерация хоккея подвела итоги сезона

Начало недели отметилось грандиозным событием. Белорусская федерация хоккея подводила итоги сезона в экстралиге, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Начало недели отметилось грандиозным событием. Белорусская федерация хоккея подводила итоги сезона в экстралиге, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Красная дорожка, вспышки фотокамер и 25 номинаций, причем в 14 из них значились представители чемпионов, столичной «Юности». Лучшим хоккеистом года признан Валентин Демченко, также на его счету награды в категориях «Лучший бомбардир», «Самый полезный игрок», «Лучший нападающий». Всего четыре статуэтки.
Валентин Демченко, лучший хоккеист:
Все награды посвящаюсь отцу, который из деревни, из Лиозно возил меня в другой город за 50 километров в одну сторону, не обладая никакими финансовыми богатствами. Брал «солярку» в долг, чтобы просто меня отвезти на тренировку. В то время еще тяжело форма находилась. Все награды посвящаюсь своим родителям.
На награду в номинации «Лучший тренер» претендовали все коучи топ-3 Кубка Президента. Владимир Копать, Роман Юпатов и Сергей Стась, который в этом сезоне оформил победный хет-трик и взял все трофеи в отечественном чемпионате. Кубок Салея, регулярный чемпионат и Кубок Президента.
Главный Кубок в профессии также достался Сергею Стасю. Специалисту в конце сезона прочили смену работы, говорили и о КХЛ, но он предпочел родные пенаты и свою победную «Юность».
Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Когда люди хотят побеждать, ты хочешь работать в той организации. И они все делают для результата. Мы собираем команду, идем от игры к игре и хотим побеждать в каждом матче. Мы работаем над тем, чтобы сохранить 90 % команды.
В этом сезоне экстралига побила все рекорды по посещаемости на всей территории страны.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Приходили, болели, радовались победам, где-то поражениям, получали шикарные эмоции. И это радует, что любят хоккей. Как говорил наш Президент, если вас приходят смотреть, значит, вы все делаете правильно. У нас есть перспектива у каждого мальчика и уже у каждой девочки. Потому что мы даем возможность любому человеку развиваться в нашей Республике Беларусь. Созданы шикарные условия, чтобы мы могли заниматься любым видом спорта.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Порадовал сезон в целом весь. С точки зрения медийной составляющей в хоккейной отрасли, мы прогрессируем с каждым годом. Экстралига растет. Хоккейное «Динамо» вообще выше всяких похвал, оно провело действительно исторический сезон. Хочется еще отметить то, что впервые в истории белорусского хоккея одновременно играют семь молодых белорусских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Это как бы мечта того времени, когда я приходил работать директором детско-юношеской школы, воспитывал тех самых ребят, которые сегодня блистают на главных аренах мировых.