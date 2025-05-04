Экстралига побила все рекорды по посещаемости. Белорусская федерация хоккея подвела итоги сезона

Начало недели отметилось грандиозным событием. Белорусская федерация хоккея подводила итоги сезона в экстралиге, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Красная дорожка, вспышки фотокамер и 25 номинаций, причем в 14 из них значились представители чемпионов, столичной «Юности». Лучшим хоккеистом года признан Валентин Демченко, также на его счету награды в категориях «Лучший бомбардир», «Самый полезный игрок», «Лучший нападающий». Всего четыре статуэтки.

Валентин Демченко, лучший хоккеист:

Все награды посвящаюсь отцу, который из деревни, из Лиозно возил меня в другой город за 50 километров в одну сторону, не обладая никакими финансовыми богатствами. Брал «солярку» в долг, чтобы просто меня отвезти на тренировку. В то время еще тяжело форма находилась. Все награды посвящаюсь своим родителям.

На награду в номинации «Лучший тренер» претендовали все коучи топ-3 Кубка Президента. Владимир Копать, Роман Юпатов и Сергей Стась, который в этом сезоне оформил победный хет-трик и взял все трофеи в отечественном чемпионате. Кубок Салея, регулярный чемпионат и Кубок Президента.

Главный Кубок в профессии также достался Сергею Стасю. Специалисту в конце сезона прочили смену работы, говорили и о КХЛ, но он предпочел родные пенаты и свою победную «Юность».

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Когда люди хотят побеждать, ты хочешь работать в той организации. И они все делают для результата. Мы собираем команду, идем от игры к игре и хотим побеждать в каждом матче. Мы работаем над тем, чтобы сохранить 90 % команды. В этом сезоне экстралига побила все рекорды по посещаемости на всей территории страны.