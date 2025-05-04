Куприянов: ни один из внешних игроков не заинтересован в конфликте Индии и Пакистана

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:

Ни один из внешних игроков, наверное, категорически не заинтересован в том, чтобы конкретно сейчас между Индией и Пакистаном начался конфликт. Причем не заинтересованы в этом, прежде всего, ни сама Индия, ни сам Пакистан. Потому что с американцами у индийцев сотрудничество – оборона идет вполне себе эффективно. Буквально в октябре был подписан контракт на закупку беспилотников ударных для флота. Причем по целому ряду позиций, например, американцы могут предложить индийцам то, чего не можем предложить им мы. Просто потому что сейчас наша оборонная промышленность работает в другом направлении, скажем так, и по сути, например, даже если сейчас выставят нам какой-нибудь заказ условно на 300 танков Т-90, понятно, что сейчас наша промышленность сконцентрирована не на том, чтобы экспортировать Т-90 в Индию.

Что касается инвестиций, в последние годы, буквально начиная, наверное, с 2021 года, западные инвестиции многие стабильно падают. Понятно, что план по переносу, например, мощностей из Китая в Индию сталкивается с огромным количеством трудностей и, по сути, буксует, если не сказать, провалился. И в этой ситуации, например, дестабилизация в Кашмире, дестабилизация вообще по всей линии индийско-пакистанской (не по линии контроля, а дальнейшая дестабилизация по всей линии индийско-пакистанской границы) означает, что возникает дальнейшая проблема с инвестированием, например, в Пенджаб, с инвестированием в Раджастан, с инвестированием в Гуджараб, который рассматривается как флагман Индии и при этом находится на границе с Пакистаном. То есть, в принципе, ни индийцам, ни пакистанцам этот конфликт не нужен, и всем окружающим игрокам он создает тоже большие проблемы.

Я не очень уверен, что российская дипломатия сможет здесь что-то сделать, потому что, например, существует декларация, которую подписывали Индия и Пакистан, в соответствии с которой они обязались решать свои проблемы на двусторонней основе. И эта декларация лежит с тех пор в основе всех пакистанских кризисов, и все попытки третьих стран туда вмешаться, то есть, например, американские попытки. В 2019 году, просто напомню, когда начался конфликт между Индией и Пакистаном, не конфликт, а столкновение на границе между Индией и Пакистаном, после теракта в Пулваме, американцы попытались влезть туда со своим посредничеством, со своим миротворчеством. И получили довольно жесткий ответ от Индии, что она в этом посредничестве совершенно не нуждается. И самая основная проблема в том, что никакое вмешательство третьей стороны сейчас ни одному из игроков там не надо. То есть Пакистан возможно будет к этому апеллировать как слабейшая сторона, но Индия, подозреваю, категорически от этого откажется.