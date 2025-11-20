Новости по тегу #Анастасия Шкурдай

Она показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
В американском Вестмонте стартовал второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В этих соревнованиях принимают участие и два представителя Беларуси.
Две медали выиграли белорусы в заключительный день второго этапа Кубка мира по плаванию.
В южнокорейском Инчхоне завершился очередной соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде.
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