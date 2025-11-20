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Новости по тегу #Анастасия Шкурдай

Шкурдай завоевала первое белорусское золото на минском турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
20 ноября 2025 19:29

Шкурдай завоевала первое белорусское золото на минском турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

Шиманович на этапе Кубка мира по плаванию пробился в финал на дистанции 100 метров брассом
17 октября 2025 20:05

Шиманович на этапе Кубка мира по плаванию пробился в финал на дистанции 100 метров брассом

Второй этап Кубка мира по плаванию – белорусы взяли 5 медалей
26 октября 2024 13:16

Второй этап Кубка мира по плаванию – белорусы взяли 5 медалей

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира
25 октября 2024 18:30

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира

Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх
04 июля 2024 11:41

Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС
21 июня 2024 18:04

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС

Белоруски заняли весь пьедестал в финале байдарок-двоек на Играх стран БРИКС
20 июня 2024 18:59

Белоруски заняли весь пьедестал в финале байдарок-двоек на Играх стран БРИКС

Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ по плаванию в Катаре в заплыве 200 метров на спине
17 февраля 2024 17:22

Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ по плаванию в Катаре в заплыве 200 метров на спине

Две белоруски вышли в полуфиналы ЧМ по плаванию
16 февраля 2024 12:38

Две белоруски вышли в полуфиналы ЧМ по плаванию

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре
12 февраля 2024 18:40

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже
12 февраля 2024 13:24

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже

Белоруски Кулешова и Шкурдай завоевали золото и серебро на турнире по плаванию в Венгрии
15 декабря 2023 18:23

Белоруски Кулешова и Шкурдай завоевали золото и серебро на турнире по плаванию в Венгрии