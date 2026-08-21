10 тыс. т. сахарной свеклы в сутки могут переработать на заводе в Городее – какие планы на урожай-2026

Каравай страны продолжает прибавлять в весе – уборка зерновых еще идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но уборочная кампания уже постепенно переключается и на другие культуры.

Одна из стратегически важных – сахарная свекла. Ее сбор в ряде районов уже стартовал. Значение этой культуры далеко за пределами поля: собственное сырье позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок сахаром и формировать серьезный экспортный потенциал.

Прогнозы на сезон оптимистичные – аграрии рассчитывают собрать более 5 миллионов тонн корнеплодов. К приему нового урожая готовы и переработчики, некоторые предприятия запускают конвейеры раньше привычных сроков.