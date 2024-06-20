Белоруски заняли весь пьедестал в финале байдарок-двоек на Играх стран БРИКС

На Играх стран БРИКС белорусы продолжают триумфальное выступление. Восьмой соревновательный день вновь подарил нам россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На Играх стран БРИКС белорусы продолжают триумфальное выступление. Восьмой соревновательный день вновь подарил нам россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале байдарок-двоек на дистанции 500 метров наши девушки заняли весь пьедестал. Чемпионками стали Ольга Худенко и Марина Литвинчук. На аналогичной дистанции у каноэ-двоек белоруски взяли серебро и бронзу. В мужском финале байдарок-двоек и каноэ-двоек в нашем активе также вторые и третьи места.
Чемпионами Игр БРИКС в плавании стали Иван Шамшурин, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Для Шимановича и Змушко это второе золото турнира. А Кулешова ранее брала бронзу. Также на третью ступень пьедестала в четверг, 20 июня, поднялись Виктор Стаселович и Алина Петруцкая.