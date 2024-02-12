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Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже

12 февраля 2024 13:24
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На чемпионате мира по плаванию в Дохе завершилась утренняя сессия. Алина Змушко выполнила олимпийский отборочный норматив на игры в Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже-1

Белоруска стала четвертой в квалификации на дистанции 100 метров брассом. Результат спортсменки – 1 минута 6 секунд и 77 сотых. Право выступить в 1/2 также заслужила Анастасия Шкурдай. Она стала 12-й на сотне на спине. Девушки продолжат соревноваться вечером. Также поплывет Илья Шиманович. Он выступит в финале на 100 метрах брассом. На нынешнем форуме на этой дистанции спортсмен выполнил олимпийскую квалификацию.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович

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