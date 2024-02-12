Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже

На чемпионате мира по плаванию в Дохе завершилась утренняя сессия. Алина Змушко выполнила олимпийский отборочный норматив на игры в Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска стала четвертой в квалификации на дистанции 100 метров брассом. Результат спортсменки – 1 минута 6 секунд и 77 сотых. Право выступить в 1/2 также заслужила Анастасия Шкурдай. Она стала 12-й на сотне на спине. Девушки продолжат соревноваться вечером. Также поплывет Илья Шиманович. Он выступит в финале на 100 метрах брассом. На нынешнем форуме на этой дистанции спортсмен выполнил олимпийскую квалификацию.