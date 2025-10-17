Шиманович на этапе Кубка мира по плаванию пробился в финал на дистанции 100 метров брассом

В американском Вестмонте стартовал второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В этих соревнованиях принимают участие и два представителя Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович в отборочном заплыве на стометровке брассом занял первое место. Его время – 57 целых и 52 сотые секунды. Шиманович квалифицировался в финал с пятым результатом.

К сожалению, не прошла отбор Анастасия Шкурдай. Дистанцию 100 метров комплексным плаванием белоруска преодолела за 1 минуту и 54 сотые секунды. Это четвертая позиция в своем заплыве и итоговая 12-я. Анастасия не смогла пробиться в восьмерку сильнейших и на дистанции 50 метров на спине. Результат 27 целых и 53 сотые секунды позволил ей расположиться лишь на итоговой 16-й позиции.