Самый высокий годовой рост цен на топливо в ЕС зафиксировали в Румынии

Для жителей Румынии встает вопрос: как платить по счетам? Там зафиксировали самый высокий годовой рост цен на топливо во всем Евросоюзе. По данным Евростата, показатель превысил 24 % при среднем по ЕС в 17 %. Только за последний месяц дизель в стране прибавил почти 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремительный скачок стоимости объясняется повышением акцизов на все виды топлива с начала года. Ситуацию усугубила и отмена ценовых ограничений для предпринимателей. В результате литр дизеля на румынских заправках уже стоит более 2 долларов 20 центов, а ценники переписывают с небывалой частотой. Только с начала августа их корректировали семь раз.

По словам бывшего министра энергетики страны, перерасчеты происходят еженедельно, а порой – буквально каждый час. И последствия уже выходят далеко за пределы автозаправок. По прогнозам аналитиков, при обновлении контрактов малый и средний бизнес может столкнуться с ростом расходов на энергию еще на 20 %. А значит, дорогие топливо и электричество рискуют дальше разогнать себестоимость товаров и услуг.

Следом за Румынией в европейском рейтинге Германия и Литва, где годовой рост приблизился к 23 %. Единственной страной, показавшей снижение, стала Венгрия – там показатель ушел в минус на 0,1 %.