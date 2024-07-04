Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх. МОК обновил список атлетов, которым разрешено участвовать в главном старте четырехлетия в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественные представители получили три допуска. В Париже свое мастерство продемонстрируют Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Алина Змушко. Таким образом, на данный момент от нашей страны в Олимпийских играх смогут принять участие 16 человек.