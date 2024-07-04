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Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх

04 июля 2024 11:41
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Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх. МОК обновил список атлетов, которым разрешено участвовать в главном старте четырехлетия в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы выступят на Олимпийских играх-1

Отечественные представители получили три допуска. В Париже свое мастерство продемонстрируют Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Алина Змушко. Таким образом, на данный момент от нашей страны в Олимпийских играх смогут принять участие 16 человек.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко

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