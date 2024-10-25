Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира

В южнокорейском Инчхоне завершился очередной соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Белорусы принесли в копилку команды еще две медали, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович показал второе время на дистанции 50 метров брассом, на финише уступив китайскому спортсмену. Алина Змушко стала серебряным призером на стометровке брассом. Анастасия Шкурдай заняла четвертое место на дистанции сто метров на спине. Завтра заключительный день старта в Инчхоне. Следующий этап состоится с 31 октября по 2 ноября в Сингапуре.