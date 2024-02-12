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Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре

12 февраля 2024 18:40
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Илья Шиманович оказался за пределами тройки сильнейших на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре-1

В финальном заплыве 100 метров брассом белорус занял шестое место. От бронзы его отделило 25 сотых секунды.

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре-4

В вечерней сессии участие приняли также Алина Змушко и Анастасия Шкурдай. Они пробовали свои силы в полуфиналах. Белоруски выступили с переменным успехом. Змушко вышла в решающий заплыв на дистанции 100 метров брассом. Финал в этой дисциплине состоится во вторник, 13 февраля. Шкурдай выбыла из борьбы на сотне на спине. Отметим, что Шиманович и Змушко уже выполнили нормативы отбора на Олимпийские игры в Париже.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай

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