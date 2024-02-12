Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре

В вечерней сессии участие приняли также Алина Змушко и Анастасия Шкурдай. Они пробовали свои силы в полуфиналах. Белоруски выступили с переменным успехом. Змушко вышла в решающий заплыв на дистанции 100 метров брассом. Финал в этой дисциплине состоится во вторник, 13 февраля. Шкурдай выбыла из борьбы на сотне на спине. Отметим, что Шиманович и Змушко уже выполнили нормативы отбора на Олимпийские игры в Париже.