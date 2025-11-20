Анастасия Шкурдай завоевала первое белорусское золото на минском турнире «Кубок сильнейших спортсменов». Она показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На Кубок сильнейших спортсменов заявились около 500 пловцов из 11 стран. Представительство действительно внушительное. 10 заслуженных мастеров спорта, в том числе и двое белорусов, это Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович, причем наши ребята именно на этом турнире плывут в таком высоком статусе. В вечерней сессии программы значились полуфинальные заплывы на коронной для Ильи дистанции 100 метров брассом. Наш лидер грамотно рассчитал силы и смог финишировать первым с результатом 56,85 секунды. Его главный конкурент россиянин Кирилл Пригода также замахнулся на золото и в своем полуфинале показал время 56,30.

Илья Шиманович, победитель и призер этапов Кубка мира:

Все идет по плану, отрабатываем элементы, завтра будем выкладываться на полную мощность, в финал квалифицировались, поэтому задача-минимум выполнена.

Кирилл Пригода, многократный чемпион мира:

Все отлично, бассейн, наверное, на сегодня это лучший объект в Европе. Я не знаю, куда Европа смотрит, здесь спокойно можно проводить чемпионат Европы, а вообще, можно и смело проводить чемпионат мира. Настроение отличное, ребята плывут быстро, это подстегивает самому быстро плавать. Первую медаль нашей команде принесла минчанка Алеся Акинчиц. Девушка завоевала серебро на дистанции полторы тысячи метров. Впереди у нее еще 800 и 400 вольным стилем.

Алеся Акинчиц, серебряный призер турнира:

Второе место – это неплохо, но результатом недовольна. Это хорошо, когда есть с кем плыть, есть за кем тянуться. Минск впервые принимает такой широкомасштабный форум, это огромное событие и для участников, и для зрителей, а их было немало.