День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности

Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости. Но показательный момент в том, что два лидера еще накануне пообщались в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мин Аун Хлайн прилетел в Беларусь со внушительной делегацией, а это, безусловно, подчеркивает серьезность намерений Нейпьидо. Минск видит в Мьянме надежного, перспективного и предсказуемого партнера в Юго-Восточной Азии. И это особо сегодня подчеркнул наш Президент.

Торжественно, красиво, привычно. Белорусский Дворец Независимости – это европейская Мекка в мире политики для лидеров стран Глобального Юга. Поэтому протокол официальных визитов отработан и синхронизирован до секунд. Так случилось и сегодня. У Президента, во-первых, есть общее желание углубить сотрудничество, во-вторых, перейти к переговорам по конкретным позициям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера. Президенты Беларуси и Мьянмы встретились в неформальной обстановке.

Сегодня Президент Мьянмы ожидаемо прибыл представительным кортежем. Вспомним, как помпезно встречали нашего Первого: песни, танцы, иллюминация. Это был первый исторический визит в эту страну.

А вот уже встреча лидера Мьянмы в выдержанных тонах европейской дипломатии. Эта атмосфера подчеркивает: дипломатическое знакомство переросло в дружбу. Мин Аун Хлайн заявил о готовности расширять отношения.

Вообще, Мьянма – потенциальная точка роста на карте Глобального Юга. И летнее экономическое турне Первого в Китай, Индонезию и Мьянму назвали охотой на азиатских тигров. Приверженцы рыночной экономики ставят под сомнение экономическую «тигриность» Мьянмы. Но в этой стране нужно все, что есть у нас. Пожалуйста. Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым – Лукашенко. Страну, как канат, каждый центр силы пытается перетянуть на свою сторону. От этого растет напряжение в самом полинациональном государстве – здесь проживает 140 этносов. Нынешние власти стараются придерживаться политики примирения.

20 минут для протокола и час за закрытыми дверями. Внешнюю политику Мьянмы открытой не назовешь, она присматривается к партнерам по всему миру. Именно поэтому Первый вчера прямо сказал: задача – открыть двери. Александр Лукашенко:

Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших.

Двери открыли. И в свою страну, и в самый быстро растущий регион мира. Об этом широко сказано во время проведения встречи в широком формате. Александр Лукашенко:

Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат. Несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Подробности даже меморандумов не разглашаются. И на этом поле белорусам приходится конкурировать с сильнейшими экономиками. Весомый рост пока небольшого товарооборота подтверждает – справляемся. Лишь за первую половину 2026-го совместная торговля выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

По некоторым направлениям мы абсолютно конкурентоспособны и готовы предоставить разработки более высокого уровня по более низкой цене. И действительно, общаясь с представителем Мьянмы, мы понимаем, что они очень щепетильно относятся к бюджетным деньгам и поэтому всегда пытаются выбрать наиболее оптимальный вариант. И то, что они приезжают к нам, среди наших разработок такие оптимальные варианты, несомненно, есть. Ориентиры определены и закреплены в дорожной карте пока на три ближайших года. Экономическому сотрудничеству способствует развитие дипломатии. Недавно Президент принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Мьянмы в Беларуси, а сегодня Мин Аун Хлайн оценил и само посольство.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Все задачи, которые поставили перед нами наши президенты, Президент Мьянмы и Президент Республики Беларусь, достаточно амбициозные. И я думаю, что с каждым годом мы будем прирастать какими-то сотрудниками посольства, которые будут отвечать за конкретные направления сотрудничества. А этих направлений очень много. От политического сотрудничества на международной арене, сельскохозяйственного сотрудничества, сотрудничества в области промышленной кооперации, гуманитарного сотрудничества. Вы слышали планы развития туристических отношений – значит, какие-то консульские сотрудники.

Посольство – это не здание, это сам процесс сотрудничества. Надежда Лазаревич связывает большие надежды с этой страной. Она по решению Президента отвечает за сотрудничество с Мьянмой. Это не про текстильную дипломатию, а про крепкие связи между государствами. Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром», председатель общества «Беларусь – Мьянма»:

Легкая промышленность, понятно, что интересует, но в первую очередь интересуют наши технологии, технологические возможности по тяжелой промышленности, по сельскому хозяйству, по химической отрасли и фармацевтике. Поэтому, конечно же, в этой части мы будем усиливать взаимодействие. Мы уже организовываем две сборки – МАЗ и МТЗ, также у нас отрабатывается поставка туда наших удобрений. Ну и, конечно же, как озвучил их глава государства, что каждый раз, когда приезжает, он все больше и больше видит те возможности, которые могут усиливать их потенциал.

Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия. Такая же комиссия создана и в области науки и технологий. Владимир Караник:

Первая точка соприкосновения – это обучение, подготовка кадров, не только студентов, но и кадров высшей квалификации. Помимо обсуждения, появляются дополнительные темы. Это исследование космического пространства, система дистанционного зондирования Земли на предмет выявления тепловых аномалий, чтобы мы вовремя прогнозировали и выявляли какие-то чрезвычайные ситуации. Это обеспечение продовольственной безопасности, это механизация сельского хозяйства. Поэтому мы делаем первые шаги. Но есть ощущение, что точек соприкосновения у нас очень много, мы пока еще не о всех знаем. И такие встречи позволяют найти новые точки роста и лучше узнать друг друга.

Потенциал европейской Академии наук оценили на другом краю Евразии. Именно поэтому по инициативе Мьянмы мы готовы расширить квоту вузов страны для студентов из этого государства. Просто космос. Это не словесная бравада, а описание реальной деятельности между нашими странами. Космическое агентство Мьянмы заключило сразу два меморандума: с Национальной академией наук и БГУ.