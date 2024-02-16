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Две белоруски вышли в полуфиналы ЧМ по плаванию

16 февраля 2024 12:38
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Сразу две белорусские спортсменки пробились в полуфиналы чемпионата мира по плаванию. На дистанции 200 метров на спине сделать это удалось Анастасии Шкурдай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две белоруски вышли в полуфиналы ЧМ по плаванию-1

Брестчанка показала пятый результат среди всех участниц. В прошлом году Шкурдай в этой дисциплине выполнила олимпийский норматив. На дистанции 50 метров баттерфляем в число 16 полуфиналистов попала наша Анастасия Кулешова. Белоруска показала 14-е время. Полуфиналы с участием белорусок пройдут в вечерней программе.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова

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