Две белоруски вышли в полуфиналы ЧМ по плаванию

Сразу две белорусские спортсменки пробились в полуфиналы чемпионата мира по плаванию. На дистанции 200 метров на спине сделать это удалось Анастасии Шкурдай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестчанка показала пятый результат среди всех участниц. В прошлом году Шкурдай в этой дисциплине выполнила олимпийский норматив. На дистанции 50 метров баттерфляем в число 16 полуфиналистов попала наша Анастасия Кулешова. Белоруска показала 14-е время. Полуфиналы с участием белорусок пройдут в вечерней программе.