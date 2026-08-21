Урожай зерна в ЕС под угрозой из-за аномальной жары – последствия могут стоит 1% ВВП

Международный совет по зерну вновь снизил прогноз мирового урожая пшеницы и кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суммарный сбор может сократится на 5 миллионов тонн. Одна из причин – ухудшение ситуации в Европе, где засуха охватила более трети сельхозугодий.

Испанские аграрии рискуют недосчитаться до половины привычного объема зерновых, в Италии от недостатка влаги пострадали 60 % посевных площадей. Общий ущерб европейскому сельскому хозяйству уже оценивается более чем в 3 миллиарда евро. Большие потери и в овощеводстве. В отдельных регионах Франции урожай брокколи сократился на 60 %, гороха – на 40 %, салата и кабачков – более чем на треть.

Серьезные последствия и для животноводства. Из-за нехватки свежих кормов зимние запасы приходится расходовать уже в августе, а надои молока снизились на 15-20 %. При этом климатические проблемы накладываются на рост затрат – дорожают удобрения и топливо. В результате Европе приходится активнее компенсировать собственные потери импортом. И риски выходят далеко за пределы отдельных стран. По оценкам экспертов, последствия экстремальной жары и засухи могут стоить Евросоюзу до 1 % ВВП – порядка 180 миллиардов евро.