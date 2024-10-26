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Второй этап Кубка мира по плаванию – белорусы взяли 5 медалей

26 октября 2024 13:16
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Две медали выиграли белорусы в заключительный день второго этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в южнокорейском Инчхоне, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Второй этап Кубка мира по плаванию – белорусы взяли 5 медалей-1

Анастасия Шкурдай завоевала серебро на дистанции 200 метров на спине. Опередить белоруску смогла лишь спортсменка из США Реган Смит. Алина Змушко замкнула тройку сильнейших на дистанции 50 метров брассом. Результат нашей спортсменки – 29,8 секунды. Илья Шиманович стал восьмым в финальном заплыве на 200 метров брассом. Анастасия Кулешова показала шестое время на стометровке баттерфляем. Такой же результат у Григория Пекарского на дистанции вдвое меньше. Всего на втором этапе Кубка мира по плаванию в копилке белорусов пять наград.

# Анастасия Шкурдай # Григорий Пекарский

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