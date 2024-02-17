Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ по плаванию в Катаре в заплыве 200 метров на спине

Есть вторая медаль планетарного первенства! Анастасия Шкурдай – бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска сумела подняться на пьедестал в заплыве 200 метров на спине. Ее результат – 2 минуты 9 секунд и 8 сотых. Отметим, в финал Шкурдай вышла с четвертым временем, но в главном заплыве белоруска значительно улучшила свои показатели. С первых же метров дистанции она находилась в тройке сильнейших и сумела сохранить место до финального касания. Для 21-летней белоруски это дебютная награда мирового формула в карьере.

Таким образом, сборная Беларуси завершила турнир с двумя медалями в активе. Ранее также бронзовым призером стала синхронистка Василина Хондошко.