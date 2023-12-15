Белоруски Кулешова и Шкурдай завоевали золото и серебро на турнире по плаванию в Венгрии

В эти дни в венгерском Дьере проходит международный турнир по плаванию, который является квалификационным к Олимпийским играм и чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне две золотые награды на этих стартах завоевали две белоруски – Анастасия Шкурдай и Анастасия Кулешова.
Сегодня, 15 декабря, в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем вновь принимали участие наши спортсменки. Анастасия Кулешова завоевала золото с результатом 26,93, а Анастасия Шкурдай стала серебряным призером. Ее отставание составило 3 сотые секунды. Также Шкурдай примет участие в заплыве на 400 метров вольным стилем.