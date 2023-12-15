Белоруски Кулешова и Шкурдай завоевали золото и серебро на турнире по плаванию в Венгрии

В эти дни в венгерском Дьере проходит международный турнир по плаванию, который является квалификационным к Олимпийским играм и чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне две золотые награды на этих стартах завоевали две белоруски – Анастасия Шкурдай и Анастасия Кулешова.