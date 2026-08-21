Для Литвы членство в ЕС превратилось в весьма дурно пахнущую историю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Вильнюса требуют убрать огромную свалку, которая выросла прямо под их окнами. Даже в жару их приходится держать закрытыми, неприятный запах доходит до ближайших парков. Некоторые горожане жалуются и на ухудшение качества воды в кранах.

Коммунальные отходы на площадку по улице Прамонес начали свозить в июле. Сортировочные предприятия перестали справляться с нагрузкой, из-за чего бытовые отходы заполнили дворы по всему Вильнюсу. Чтобы оперативно решить общегородскую проблему, власти решили устроить площадку в Новой Вильне.