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Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев

21 августа 2026 17:11
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Для Литвы членство в ЕС превратилось в весьма дурно пахнущую историю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев-2

Жители Вильнюса требуют убрать огромную свалку, которая выросла прямо под их окнами. Даже в жару их приходится держать закрытыми, неприятный запах доходит до ближайших парков. Некоторые горожане жалуются и на ухудшение качества воды в кранах.

Коммунальные отходы на площадку по улице Прамонес начали свозить в июле. Сортировочные предприятия перестали справляться с нагрузкой, из-за чего бытовые отходы заполнили дворы по всему Вильнюсу. Чтобы оперативно решить общегородскую проблему, власти решили устроить площадку в Новой Вильне.

Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев-4

Но временная мера обернулась новой проблемой. Экологическая проверка быстро выявила грубые нарушения: отходы складировали прямо на открытую землю, а не на бетонное покрытие. Несмотря на обещания мэрии вывезти мусор, на площадку до сих пор заезжают по 5-6 грузовиков в час.

Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев-6

Специалисты Министерства окружающей среды уже взяли пробы воздуха и воды, но полные результаты исследований до сих пор не готовы. Нет и ответа на главный вопрос – когда свалку окончательно уберут и как будут восстанавливать территорию.

Жители требуют конкретных сроков и компенсаций, заявляя, что не должны расплачиваться собственным здоровьем за общегородскую проблему.

Франция рискует столкнуться с дефицитом овощей из‑за аномальной жары.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Мусор

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