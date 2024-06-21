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Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС

21 июня 2024 18:04
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На спортивных Играх стран БРИКС продолжают успешно выступать наши спортсмены. Отметили некоторые результаты в программе «СТВ-Спорт».

Отечественные гребцы не устают покорять пьедесталы соревнований. Марине Литвинчук не было равных в финале байдарок-одиночек на 200 метров. Третьей финишировала Алина Свито. Затем Ольга Худенко и Марина Литвинчук завоевали золото в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В мужском финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров лучший результат показал Владислав Кравец. Никита Бориков занял второе место. Бронза в активе Владислава Литвинова.

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС-1

Наблюдаем интересный заезд, и вот мы видим финиш! По четвертой водной дорожке. Владислав Кравец. Вскидывает свой палец вверх представитель Республики Беларусь.

В мужском финале каноэ-одиночек на дистанции 500 метров победу праздновал наш Иван Потапенко. А у женщин вне конкуренции была Елена Ноздрева. Третье место заняла Инна Неделькина.

Дзюдоистка Дарья Концевая в категории до 78 килограммов завоевала золотую медаль. В финале она иппоном выиграла у бразильянки Де Фрайтас. У мужчин серебро в активе нашего Артема Колосова.

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС-4

Визуально даже можно уже не разбираться. Прекрасный бросок через голову, чуть-чуть не докрутила. Могла в целом претендовать и на иппон. Прекрасно правой рукой забрала спину соперницы.

На дистанции 50 метров баттерфляем лучший результат показал Григорий Пекарский, серебро на счету Арсения Боржакова. Пловчиха Анастасия Шкурдай стала серебряным призером на 200-метровке на спине. Алина Змушко завоевала золотую награду на дистанции 50 метров брассом, а Анастасия Кулешова выиграла стометровку баттерфляем.

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС-7

На дистанции 200 метров брассом золотую награду завоевал Илья Шиманович.

# Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Владислав Кравец # Никита Бориков # Владислав Литвинов # Иван Потапенко # Елена Ноздрёва # Артём Колосов # Григорий Пекарский # Арсений Боржаков # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Илья Шиманович

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