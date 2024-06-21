Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС

Отечественные гребцы не устают покорять пьедесталы соревнований. Марине Литвинчук не было равных в финале байдарок-одиночек на 200 метров. Третьей финишировала Алина Свито. Затем Ольга Худенко и Марина Литвинчук завоевали золото в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В мужском финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров лучший результат показал Владислав Кравец. Никита Бориков занял второе место. Бронза в активе Владислава Литвинова.

На спортивных Играх стран БРИКС продолжают успешно выступать наши спортсмены. Отметили некоторые результаты в программе «СТВ-Спорт».

Наблюдаем интересный заезд, и вот мы видим финиш! По четвертой водной дорожке. Владислав Кравец. Вскидывает свой палец вверх представитель Республики Беларусь.

В мужском финале каноэ-одиночек на дистанции 500 метров победу праздновал наш Иван Потапенко. А у женщин вне конкуренции была Елена Ноздрева. Третье место заняла Инна Неделькина.

Дзюдоистка Дарья Концевая в категории до 78 килограммов завоевала золотую медаль. В финале она иппоном выиграла у бразильянки Де Фрайтас. У мужчин серебро в активе нашего Артема Колосова.