Августовский путч: как три дня августа навсегда изменили историю

Ровно 35 лет назад – 21 августа 1991-го – на экранах советского телевидения завершилась рекордная по своей продолжительности трансляция балета. «Лебединое озеро» было в эфире три дня. Три дня судьба огромной (самой большой на тот момент) страны висела на волоске, а провал Августовского путча означал неминуемую смерть Советского Союза.

Да, юридически это оформят в декабре в Беловежской пуще, но все, что было после путча – это тоже только агония, которая запустила огромную цепь событий, изменивших ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, 15 сестер разбегаются по суверенным квартирам. Кто-то в расчете на удачное замужество тут же флиртует с Западом, но большинство попытается все же сохранить дружеские отношения. Отсюда и название первого интеграционного формата – Содружество Независимых Государств.

Но, пожалуй, самой удачной попыткой восстановить разорванные по живому связи станет Союзное государство Беларуси и России. Да, на этом пути в первые годы интеграции Минск и Москва сломали немало копий, но именно сейчас в период жесткого санкционного давления союзный товарооборот берет рекордные высоты, а уровень геополитического взаимопонимания на уровне лидеров беспрецедентен.

И вот эту модель – не во вред суверенитету, а напротив, укрепляя его – в свое время берет на вооружение союз Евразийский. Поначалу тройка, затем пятерка, и вот уже ЕАЭС – это формат с большим плюсом. Ведь все больше государств на внешнем контуре видят и свою перспективу в этом сложении и умножении.

Ну а что же с теми, кто на осколках Советского Союза предпочел разыграть европейское замужество? Да, поначалу для прибалтов те коврижки казались невероятно сладкими. Да, путь в вожделенный Евросоюз для Литвы, Латвии и Эстонии занял чуть больше десятка лет, но чем заплатили?

Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР. Подробности.

Литва, например, в обмен на европейский штамп в паспорте повесила амбарный замок на Игналинскую АЭС, но, как выяснилось позже, его содержание тоже стоит дорого. Созданные при Советском Союзе заводы также закрыли. Но главное, страны Балтии потеряли людей, снискав сомнительную славу «европейских вымиратов».

Украина – отдельная и, пожалуй, самая трагичная история. Государство, субъектность которого сегодня под большим вопросом, в какой-то момент позволила себя заразить трудноизлечимым вирусом ненависти. А соседняя Молдова, глядя на все это и публично бравируя о своих евроустремлениях, экономически пока пытается усидеть на двух стульях.