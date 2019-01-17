«Я худею». Специальный репортаж

На тропу войны с лишним весом мама двух очаровательных дочек вступила 7 лет назад. В этом сражении Вика выглядит хорошим стратегом – знает все нюансы питания и тренировок.
Вместе с тем, она – никудышный исполнитель.
На тропу войны с лишним весом мама двух очаровательных дочек вступила 7 лет назад. В этом сражении Вика выглядит хорошим стратегом – знает все нюансы питания и тренировок.
Вместе с тем, она – никудышный исполнитель.
Как многие мамы, подъедает с тарелок то, что оставили дети. И не прочь полакомиться конфеткой из новогодних подарков.
Виктория Сущенкова:
Я съедаю порцию положенную. Муж насытился, говорит: «Всё, больше кушать не хочу». А я слышу, что ещё хочу есть. Как обещано: ждите 20 минут и чувство насыщения придёт.
Я жду 20 минут, а чувство насыщения так и не приходит. Это меня больше всего пугает.
Я не понимаю, что с моим организмом происходит. Я думаю, что у меня разбит желудок.
Несмотря на лишний вес, выносила двоих детей Вика довольно легко. И это, скорее, исключение, чем правило. Счастья материнства многие пышнотелые женщины могут и вовсе не испытать.
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Кардиологи же тело сравнивают с багажом, который человек несёт на себе всю жизнь. И чем он тяжелее, тем короче путешествие.
Надежда Селезнёва, заведующая кардиологическим диспансерным отделением Витебского областного клинического кардиологического центра:
Это пусковой момент в развитии атеросклероза. То есть весь этот плохой холестерин, повышенный, откладывается в сосудистой стенке, образуется бляшка, которая перекрывает кровоток в сосуде и кровь в необходимом объёме не поступает к важным органам. Это сердце, мозг и все остальные наши органы. Соответственно, может развиться и инфаркт миокарда, и инсульт.
Не приносит лишний вес и эстетического удовольствия. Даже самый экзотический десерт не идёт в сравнение со счастьем купить платье меньшего размера.
Шоппинг дамы с пышными формами сравнивают с квестом. Задача номер один – найти одежду по размеру. И при этом выглядеть на все 100. Процентов, а не килограммов.
Поэтому поход по магазинам для женщин, размером от 50-го, является настоящим испытанием.
Виктория Сущенкова:
Когда я собираюсь идти в магазин и покупать одежду, мне не по себе становится. Потому что, во-первых, и не знаешь, где это можно найти.
Ассортимент небольшой. В основном, одни балахоны.
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«Помолодел» сахарный диабет – всё чаще встречается у людей чуть старше 30-ти. Едва ли не у каждого второго человека останавливается дыхание во сне. А это – предиктор сердечно-сосудистых заболеваний. Целый букет онкологических заболеваний. В Беларуси за последние 30 лет выросла смертность от болезней, связанных с ожирением. Уже почти 200 человек на 100 тысяч населения. Так, может стоит пересмотреть своё отношение к собственному телу? И всё-таки, не просто сказать, а, действительно, начать худеть с Нового года? Как сделала наша героиня.
Алексей Сирош, трёхкратный чемпион мира по жиму штанги лёжа:
Результаты «до» зафиксированы. А результаты «после» мы увидим через три месяца.