«Я худею». Специальный репортаж

На тропу войны с лишним весом мама двух очаровательных дочек вступила 7 лет назад. В этом сражении Вика выглядит хорошим стратегом – знает все нюансы питания и тренировок. Вместе с тем, она – никудышный исполнитель.

Как многие мамы, подъедает с тарелок то, что оставили дети. И не прочь полакомиться конфеткой из новогодних подарков. Виктория Сущенкова:

Я съедаю порцию положенную. Муж насытился, говорит: «Всё, больше кушать не хочу». А я слышу, что ещё хочу есть. Как обещано: ждите 20 минут и чувство насыщения придёт. Я жду 20 минут, а чувство насыщения так и не приходит. Это меня больше всего пугает. Я не понимаю, что с моим организмом происходит. Я думаю, что у меня разбит желудок.

Несмотря на лишний вес, выносила двоих детей Вика довольно легко. И это, скорее, исключение, чем правило. Счастья материнства многие пышнотелые женщины могут и вовсе не испытать. Какие проблемы при беременности могут возникнуть у полных женщин? Кардиологи же тело сравнивают с багажом, который человек несёт на себе всю жизнь. И чем он тяжелее, тем короче путешествие.

Надежда Селезнёва, заведующая кардиологическим диспансерным отделением Витебского областного клинического кардиологического центра:

Это пусковой момент в развитии атеросклероза. То есть весь этот плохой холестерин, повышенный, откладывается в сосудистой стенке, образуется бляшка, которая перекрывает кровоток в сосуде и кровь в необходимом объёме не поступает к важным органам. Это сердце, мозг и все остальные наши органы. Соответственно, может развиться и инфаркт миокарда, и инсульт. Не приносит лишний вес и эстетического удовольствия. Даже самый экзотический десерт не идёт в сравнение со счастьем купить платье меньшего размера.

Шоппинг дамы с пышными формами сравнивают с квестом. Задача номер один – найти одежду по размеру. И при этом выглядеть на все 100. Процентов, а не килограммов. Поэтому поход по магазинам для женщин, размером от 50-го, является настоящим испытанием.