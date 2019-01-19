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«Эти хлебцы я бы не рекомендовала». Почитали этикетки на продуктах с диетологом

19 января 2019 09:48
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Новости Беларуси. Советы по выбору продуктов диетолог дала в программе «Специальный репортаж».

Фитнес-диетолог Екатерина сама когда-то носила одежду на 10 размеров больше. Потому как никто понимает, что хорошего человека не должно быть много.

Рекомендует пить, в среднем, 2 литра чистой воды в день. Ложиться спать не позднее 23 часов. И внимательно читать этикетки на продуктах.

«Эти хлебцы я бы не рекомендовала». Почитали этикетки на продуктах с диетологом-1

Екатерина Зайцева, фитнес-диетолог:
Что мы здесь видим... Они ещё пытаются запрятать. Здесь входит: мука общего назначения, молоко сухое обезжиренное – то есть калорийность меняется и инсулиновый гликемический индекс продукта.

А инсулин – это гормон, которые мешает «гореть» нашему жиру.

И помогает, наоборот, отложению жировых клеток, если мы мало занимаемся физической активностью, крахмал сюда входит кукурузный. Жир молочный, сода входит. Короче, эти хлебцы я бы не рекомендовала.

«Я худею». Специальный репортаж

# Еда # Здоровье # Екатерина Зайцева

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