«Эти хлебцы я бы не рекомендовала». Почитали этикетки на продуктах с диетологом

Рекомендует пить, в среднем, 2 литра чистой воды в день. Ложиться спать не позднее 23 часов. И внимательно читать этикетки на продуктах.

Фитнес-диетолог Екатерина сама когда-то носила одежду на 10 размеров больше. Потому как никто понимает, что хорошего человека не должно быть много.

Екатерина Зайцева, фитнес-диетолог:

Что мы здесь видим... Они ещё пытаются запрятать. Здесь входит: мука общего назначения, молоко сухое обезжиренное – то есть калорийность меняется и инсулиновый гликемический индекс продукта.

А инсулин – это гормон, которые мешает «гореть» нашему жиру.

И помогает, наоборот, отложению жировых клеток, если мы мало занимаемся физической активностью, крахмал сюда входит кукурузный. Жир молочный, сода входит. Короче, эти хлебцы я бы не рекомендовала.

«Я худею». Специальный репортаж