«В карман насыпал – можно скушать». Рецепт правильного перекуса от диетолога

Новости Беларуси. О варианте полезного перекуса рассказали в программе «Специальный репортаж».
Чтобы организм не запасал впрок, кормить его надо каждые три часа. Итого 5-6 раз в день.
Новости Беларуси. О варианте полезного перекуса рассказали в программе «Специальный репортаж».
Чтобы организм не запасал впрок, кормить его надо каждые три часа. Итого 5-6 раз в день.
Екатерина Зайцева, фитнес-диетолог:
Как перекус шикарный для работающих людей я бы рекомендовала 20 граммов сухофруктов, 15 граммов орехов. В карман насыпал, никто не видит – можно скушать.