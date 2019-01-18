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«В карман насыпал – можно скушать». Рецепт правильного перекуса от диетолога

18 января 2019 13:08
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Новости Беларуси. О варианте полезного перекуса рассказали в программе «Специальный репортаж».

Чтобы организм не запасал впрок, кормить его надо каждые три часа. Итого 5-6 раз в день.

«В карман насыпал – можно скушать». Рецепт правильного перекуса от диетолога -1

Екатерина Зайцева, фитнес-диетолог:
Как перекус шикарный для работающих людей я бы рекомендовала 20 граммов сухофруктов, 15 граммов орехов. В карман насыпал, никто не видит – можно скушать.

«Я худею». Специальный репортаж

# Консультация диетолога # Здоровье # Екатерина Зайцева

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