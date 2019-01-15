«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы «Большой город» посетила это учреждение. С вводом терапевтического корпуса в апреле 2018 года столичная клиника вздохнула: койко-мест стало больше на 3 сотни. А с новым оборудованием у врачей открылось второе дыхание.

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:

Если пациент поступает, и ему необходимо выполнять экстренную коронарографию – это тут же выполняется. Мы усовершенствовали гибридные операции на сосудах конечностей, где две бригады хирургов работают. Потоки пациентов здесь разделили: по «зеленому» коридору поступают на лечение плановые больные. По «красному» – самые неотложные. Здесь дверь только открывается, и сразу реанимационная палата со всем необходимым оборудованием. Рядом, за стенкой – операционная.

В коридорах установлены адресные указатели. Так, следуя им, на первом этаже попадаем в ангиографический кабинет. Все сосуды здесь видят, как на ладони. Раньше сюда выстраивалась очередь. Иногда приходилось ждать по 6 часов экстренным больным. Современный ангиограф и уникальная логистика приёмного отделения: в 4-й больнице откроют новый терапевтический корпус Проблему решили: теперь у больницы два таких аппарата. Во время интервью врач буквально не выпускает из рук стент – протез для сосуда – он спасает жизни тем, у кого аневризма аорты брюшной полости.

Раньше единственным радикальным способом лечения была «открытая» хирургическая операция. Эндопротезирование -- пока таких операций провели только 10.