Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Здоровье
  • «Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

15 января 2019 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы «Большой город» посетила это учреждение.

С вводом терапевтического корпуса в апреле 2018 года столичная клиника вздохнула: койко-мест стало больше на 3 сотни. А с новым оборудованием у врачей открылось второе дыхание.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ-1

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:
Если пациент поступает, и ему необходимо выполнять экстренную коронарографию – это тут же выполняется. Мы усовершенствовали гибридные операции на сосудах конечностей, где две бригады хирургов работают.

Потоки пациентов здесь разделили: по «зеленому» коридору поступают на лечение плановые больные. По «красному» – самые неотложные. Здесь дверь только открывается, и сразу реанимационная палата со всем необходимым оборудованием. Рядом, за стенкой – операционная.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ-4

В коридорах установлены адресные указатели. Так, следуя им, на первом этаже попадаем в ангиографический кабинет. Все сосуды здесь видят, как на ладони. Раньше сюда выстраивалась очередь. Иногда приходилось ждать по 6 часов экстренным больным.

Современный ангиограф и уникальная логистика приёмного отделения: в 4-й больнице откроют новый терапевтический корпус

Проблему решили: теперь у больницы два таких аппарата. Во время интервью врач буквально не выпускает из рук стент – протез для сосуда – он спасает жизни тем, у кого аневризма аорты брюшной полости.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ-7

Раньше единственным радикальным способом лечения была «открытая» хирургическая операция. Эндопротезирование -- пока таких операций провели только 10.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ-10

Алексей Короткин, рентгено-эндоваскулярный хирург, врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:
Аневризма не иссекается открытым способом, а изолируется специальным протезом – стент-графтом, так называемым, который вводится в организм человека пункционно, то есть без разреза. И уже на вторые сутки пациент может идти домой.

# Консультация врача # Здоровье # Вацлав Янушко

Другие новости рубрики

Все новости
Поможет ли проект «Заботливая поликлиника» сократить время ожидания медицинской помощи?
15 января 2019 16:52

Поможет ли проект «Заботливая поликлиника» сократить время ожидания медицинской помощи?

Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?
15 января 2019 16:47

Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?

Лыжная пробежка, бассейн 2 раза в неделю и волейбол: советы об отдыхе от Сергея Малышко
15 января 2019 13:51

Лыжная пробежка, бассейн 2 раза в неделю и волейбол: советы об отдыхе от Сергея Малышко