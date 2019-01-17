«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры

Новости Беларуси. О способе коррекции фигуры рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лежать на диване и ждать, когда жир будет плавно стекать в подставленный рядом тазик? Конечно, нет! Сегодня есть множество программ, которые помогают даже ленивым сжигать калории. Велнес-студии и косметологи предлагают свои услуги. Но обязательно подчёркивают: результат будет, только если человек перейдёт на так называемое ПП – правильное питание.