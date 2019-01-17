«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры

Новости Беларуси. О способе коррекции фигуры рассказали в программе «Специальный репортаж».
Лежать на диване и ждать, когда жир будет плавно стекать в подставленный рядом тазик? Конечно, нет! Сегодня есть множество программ, которые помогают даже ленивым сжигать калории. Велнес-студии и косметологи предлагают свои услуги. Но обязательно подчёркивают: результат будет, только если человек перейдёт на так называемое ПП – правильное питание.
Ольга Мазилова, косметолог:
Сегодня самая актуальная процедура по коррекции фигуры – это ультразвуковая кавитация. При помощи ультразвука жировые клетки расщепляются и выходят в межклеточное пространство.
Далее метаболическим путем они выходят из организма. После кавитации уходят объёмы.
Если присутствует лишняя жидкость, то, конечно, тогда можно потерять 2-3 килограмма. В объёмах можно потерять до 10 сантиметров.
«Я худею». Специальный репортаж