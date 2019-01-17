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«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры

17 января 2019 17:58
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Новости Беларуси. О способе коррекции фигуры рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лежать на диване и ждать, когда жир будет плавно стекать в подставленный рядом тазик? Конечно, нет! Сегодня есть множество программ, которые помогают даже ленивым сжигать калории. Велнес-студии и косметологи предлагают свои услуги. Но обязательно подчёркивают: результат будет, только если человек перейдёт на так называемое ПП – правильное питание. 

«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры-1

Ольга Мазилова, косметолог:
Сегодня самая актуальная процедура по коррекции фигуры – это ультразвуковая кавитация. При помощи ультразвука жировые клетки расщепляются и выходят в межклеточное пространство.

«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры-4

«В объёмах можно потерять до 10 сантиметров». Как работает ультразвуковая кавитация для коррекции фигуры-6

Далее метаболическим путем они выходят из организма. После кавитации уходят объёмы.

Если присутствует лишняя жидкость, то, конечно, тогда можно потерять 2-3 килограмма. В объёмах можно потерять до 10 сантиметров.

«Я худею». Специальный репортаж

# Косметология # Здоровье # Ольга Мазилова

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