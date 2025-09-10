«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске

Глядя на промежуточные итоги уборочной, можно сделать вывод, что будущее нас ждет сытое. Но белорусов волнует не только это. Открытый разговор о перспективах развития страны состоялся в северном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебская область присоединилась к республиканской акции «Беларусь адзіная». Площадкой для встречи стал один из университетов. Форум – это прекрасный повод рассказать о потенциале белорусских регионов. Самые топовые разработки представили производители Витебщины на выставке. Это достижения в машиностроении, легкой промышленности, деревообработке, производстве стройматериалов и пищевой отрасли. И, конечно, о культуре, здесь визитная карточка – «Славянский базар», который на протяжении десятилетий объединяет представителей разных стран.

Василиса Иванющенко, студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:

Данное мероприятие очень важно для молодежи. Мы можем задать различные вопросы, которые нас интересуют для развития, возможно, образования, культуры, всех тем, в которых молодежь заинтересована. Информационно-просветительский форум объединяет жителей белорусских городов, активистов общественных объединений и организаций, а также спикеров – лидеров мнений, тех, кому небезразлична судьба родной земли. В центре внимания тема будущего Беларуси, которое базируется на прочном фундаменте исторической правды и памяти, а также единстве белорусов и стремлении сохранять мир и независимость государства.

Константин Костюченко, белорусский скульптор, создатель композиции «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец»:

Около двух лет уже идет работа по проектированию, и последние полгода идет работа по строительству Национального исторического музея Беларуси. История любой страны, конечно, это очень важное дело, особенно в контексте сегодняшнего дня, когда, казалось бы, история может трактоваться с совершенно разных сторон. Исторический музей донесет до гостей нашей страны, что же представляет собой Республика Беларусь.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Акция «Беларусь адзіная» показывает, насколько открыто мы говорим о самых острых вопросах нашей жизни. Вопросы идеологии, вопросы тех же молодых специалистов, арендного жилья, статуса учителя – самое актуальное. Но многое зависит от тех спикеров, которые выступают. Мы постарались представить так, чтобы была вся палитра общества. Беларусь идет в ногу со временем и берет на вооружение самые передовые технологии. Это движущая сила экономического роста, научного прогресса, улучшения жизненных стандартов. IT-сфера должна работать во благо людей. Во время встречи в общении впервые задействовали искусственный интеллект и чат-боты.