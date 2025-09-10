«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске
Глядя на промежуточные итоги уборочной, можно сделать вывод, что будущее нас ждет сытое. Но белорусов волнует не только это. Открытый разговор о перспективах развития страны состоялся в северном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебская область присоединилась к республиканской акции «Беларусь адзіная». Площадкой для встречи стал один из университетов.
Форум – это прекрасный повод рассказать о потенциале белорусских регионов. Самые топовые разработки представили производители Витебщины на выставке. Это достижения в машиностроении, легкой промышленности, деревообработке, производстве стройматериалов и пищевой отрасли. И, конечно, о культуре, здесь визитная карточка – «Славянский базар», который на протяжении десятилетий объединяет представителей разных стран.
Василиса Иванющенко, студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Данное мероприятие очень важно для молодежи. Мы можем задать различные вопросы, которые нас интересуют для развития, возможно, образования, культуры, всех тем, в которых молодежь заинтересована.
Информационно-просветительский форум объединяет жителей белорусских городов, активистов общественных объединений и организаций, а также спикеров – лидеров мнений, тех, кому небезразлична судьба родной земли. В центре внимания тема будущего Беларуси, которое базируется на прочном фундаменте исторической правды и памяти, а также единстве белорусов и стремлении сохранять мир и независимость государства.
Константин Костюченко, белорусский скульптор, создатель композиции «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец»:
Около двух лет уже идет работа по проектированию, и последние полгода идет работа по строительству Национального исторического музея Беларуси. История любой страны, конечно, это очень важное дело, особенно в контексте сегодняшнего дня, когда, казалось бы, история может трактоваться с совершенно разных сторон. Исторический музей донесет до гостей нашей страны, что же представляет собой Республика Беларусь.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Акция «Беларусь адзіная» показывает, насколько открыто мы говорим о самых острых вопросах нашей жизни. Вопросы идеологии, вопросы тех же молодых специалистов, арендного жилья, статуса учителя – самое актуальное. Но многое зависит от тех спикеров, которые выступают. Мы постарались представить так, чтобы была вся палитра общества.
Беларусь идет в ногу со временем и берет на вооружение самые передовые технологии. Это движущая сила экономического роста, научного прогресса, улучшения жизненных стандартов. IT-сфера должна работать во благо людей. Во время встречи в общении впервые задействовали искусственный интеллект и чат-боты.
Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня важно как никогда быть открытым к новым идеям, к новым технологиям, поэтому именно наше молодое поколение сегодня готово позиционировать себя в этом векторе, готово демонстрировать новые тенденции, новые правила. Но самое важное, что сегодня говорит молодежь и показывает, они готовы развиваться, но сохранять тот успешный фундамент, который заложен старшими поколениями.
Патриотический марафон посетит каждую область страны. Финальный аккорд акции «Беларусь адзіная» прозвучит в Кобрине 12 сентября, накануне Дня народного единства.