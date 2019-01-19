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Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

19 января 2019 09:47
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Новости Беларуси. Советы тренера – в программе «Специальный репортаж».

Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в одинаковом весе вату и камень. Потому лучший инструмент для измерения не весы, а сантиметровая лента.

Ведь даже 110 килограммов могут выглядеть эстетично.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть? -1

Денис за 10 лет сидячей работы набрал 25 килограммов. Так незаметно бывший баскетболист наел «спасательный круг». Как у большинства мужчин, жир скапливался в области живота.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть? -4

Но сегодня наш герой может похвастаться даже кубиками на прессе.

Денис Гайдуков:
Тяжело двигаться стало. Вроде, молодой парень относительно, а одышка была. И в один прекрасный момент… Может, даже не сам лично – жене намекал, что надо идти, надо. А самому не хватало сил.

И жена подарила билет в тренажёрный зал на день рождения. Пришлось идти.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть? -7

Алексей Сирош, трёхкратный чемпион мира по жиму штанги лёжа:
Тренировки в зале должны в себя включать силовые – это тренажёрчики, допустим. И кардио. То есть, если мы хотим похудеть, кардио у нас должно быть больше.

То есть, в среднем – от 30 до 60 минут после силовых тренировок.

«Я худею». Специальный репортаж

# Фитнес # Здоровье # Денис Гайдуков # Алексей Сирош

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