Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?
Новости Беларуси. Советы тренера – в программе «Специальный репортаж».
Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в одинаковом весе вату и камень. Потому лучший инструмент для измерения не весы, а сантиметровая лента.
Ведь даже 110 килограммов могут выглядеть эстетично.
Денис за 10 лет сидячей работы набрал 25 килограммов. Так незаметно бывший баскетболист наел «спасательный круг». Как у большинства мужчин, жир скапливался в области живота.
Но сегодня наш герой может похвастаться даже кубиками на прессе.
Денис Гайдуков:
Тяжело двигаться стало. Вроде, молодой парень относительно, а одышка была. И в один прекрасный момент… Может, даже не сам лично – жене намекал, что надо идти, надо. А самому не хватало сил.
И жена подарила билет в тренажёрный зал на день рождения. Пришлось идти.
Алексей Сирош, трёхкратный чемпион мира по жиму штанги лёжа:
Тренировки в зале должны в себя включать силовые – это тренажёрчики, допустим. И кардио. То есть, если мы хотим похудеть, кардио у нас должно быть больше.
То есть, в среднем – от 30 до 60 минут после силовых тренировок.
«Я худею». Специальный репортаж