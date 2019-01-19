Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

Ведь даже 110 килограммов могут выглядеть эстетично.

Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в одинаковом весе вату и камень. Потому лучший инструмент для измерения не весы, а сантиметровая лента.

Денис за 10 лет сидячей работы набрал 25 килограммов. Так незаметно бывший баскетболист наел «спасательный круг». Как у большинства мужчин, жир скапливался в области живота.

Но сегодня наш герой может похвастаться даже кубиками на прессе.

Денис Гайдуков:

Тяжело двигаться стало. Вроде, молодой парень относительно, а одышка была. И в один прекрасный момент… Может, даже не сам лично – жене намекал, что надо идти, надо. А самому не хватало сил.