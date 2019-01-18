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Онлайн-программу белоруса по снижению веса прошли более 20 тысяч человек со всего мира

18 января 2019 14:20
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Моральная подготовка, обучение правилам питания, небольшая физическая нагрузка. Всё это можно получить, что называется, не выходя из дома. Модное нынче веяние – ЗОЖ-марафоны, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Онлайн-программу белоруса по снижению веса прошли более 20 тысяч человек со всего мира -1

Онлайн клиент получает инструкции, которые следует неукоснительно выполнять.

Так работает Никита Данько, который собрал уже две группы желающих похудеть после новогодних праздников. В целом, его курс прошли 22 тысячи человек со всего мира.

Онлайн-программу белоруса по снижению веса прошли более 20 тысяч человек со всего мира -4

Никита Данько, автор онлайн-программы по снижению веса:
Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, которые в Интернете пытаются продать онлайн-программы либо капли, таблетки для похудения, нужно проверять реквизиты на соответствие. Если вы находитесь в Беларуси, желательно, чтобы реквизиты были белорусские. Тогда при оплате у вас будет чек, вы сможете обратиться в соответствующие органы, если вам не оказали данную услугу. Например, мы составляем договор оферты, который находится на сайте, с ним всегда можно ознакомиться, в нём прописаны все пункты. В нашей программе мы даём гарантии результатов.

Если человек не похудел на определённое количество килограммов, которое прописано в договоре, мы работаем с ним бесплатно неограниченное количество времени. 

«Я худею». Специальный репортаж

# Интернет # общество # Никита Данько

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