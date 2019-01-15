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Поможет ли проект «Заботливая поликлиника» сократить время ожидания медицинской помощи?

15 января 2019 16:52
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Поговорили в программе «Большой город» о столичном здравоохранении. И подробнее о проекте «Заботливая поликлиника», который уже реализуется в Минске, рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Поможет ли проект «Заботливая поликлиника» сократить время ожидания медицинской помощи?-1

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Внедрение проекта позволит создать новый облик городской поликлиники и комфортную, заботливую среду. Как для пациентов, так и для посетителей наших учреждений здравоохранения.

Задачи проекта – это повышение эффективности работы регистратуры, это совершенствование системы маршрутизации пациентов, оптимизация внутренней логистики, сокращение времени ожидания медицинской помощи. Это и улучшение доступности к профилактическим мероприятиям. В конце концов – это формирование корпоративной культуры учреждения.

# Консультация врача # Здоровье # Сергей Малышко

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