Полгода и минус 26 кило: история похудения

Новости Беларуси. Об истории похудения рассказали в программе «Специальный репортаж».
Разница между этими фото – полгода и… 26 килограммов.
Новости Беларуси. Об истории похудения рассказали в программе «Специальный репортаж».
Разница между этими фото – полгода и… 26 килограммов.
В 2012 году Светлана попала в страшное ДТП. Пережила несколько операций и потеряла ногу. Затяжная депрессия. Инвалидная коляска и безграничная жалость к себе.
Светлана Белова:
Если раньше я как-то контролировала свою еду, там, сладкого поменьше, то тут началось бесконтрольно. Я нашла удовольствие в еде.
То есть, сидя на коляске, дома, удовольствие моё было в еде.
Не в прогулках, ни в чём-то. И, естественно, меня начало разносить во все стороны.
Старый протез – лучше любых платьев того размера демонстрирует разницу.
После того, как Светлана начала заниматься спортом, только нога в объёме ушла почти на 10 сантиметров.
Светлана Белова:
Начинаешь получать удовольствие, когда видишь первые результаты. Что, действительно, да, это работает. Это классно. Даже после первых тренировок, пускай полный, тяжело, но всё равно, выходя из спортзала – лёгкость.
После каких-то нагрузок физических чувствуешь лёгкость. Ты летишь.