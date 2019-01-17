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Полгода и минус 26 кило: история похудения

17 января 2019 17:58
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Новости Беларуси. Об истории похудения рассказали в программе «Специальный репортаж».

Разница между этими фото – полгода и… 26 килограммов.

Полгода и минус 26 кило: история похудения -1

В 2012 году Светлана попала в страшное ДТП. Пережила несколько операций и потеряла ногу. Затяжная депрессия. Инвалидная коляска и безграничная жалость к себе.

Полгода и минус 26 кило: история похудения -4

Светлана Белова:
Если раньше я как-то контролировала свою еду, там, сладкого поменьше, то тут началось бесконтрольно. Я нашла удовольствие в еде.

То есть, сидя на коляске, дома, удовольствие моё было в еде.

Не в прогулках, ни в чём-то. И, естественно, меня начало разносить во все стороны.

Старый протез – лучше любых платьев того размера демонстрирует разницу.

Полгода и минус 26 кило: история похудения -7

После того, как Светлана начала заниматься спортом, только нога в объёме ушла почти на 10 сантиметров.

Полгода и минус 26 кило: история похудения -10

Светлана Белова:
Начинаешь получать удовольствие, когда видишь первые результаты. Что, действительно, да, это работает. Это классно. Даже после первых тренировок, пускай полный, тяжело, но всё равно, выходя из спортзала – лёгкость.

После каких-то нагрузок физических чувствуешь лёгкость. Ты летишь.

«Я худею». Специальный репортаж

# Фитнес # Здоровье # Светлана Белова

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