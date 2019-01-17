Полгода и минус 26 кило: история похудения

В 2012 году Светлана попала в страшное ДТП. Пережила несколько операций и потеряла ногу. Затяжная депрессия. Инвалидная коляска и безграничная жалость к себе.

Светлана Белова:

Если раньше я как-то контролировала свою еду, там, сладкого поменьше, то тут началось бесконтрольно. Я нашла удовольствие в еде.

То есть, сидя на коляске, дома, удовольствие моё было в еде.

Не в прогулках, ни в чём-то. И, естественно, меня начало разносить во все стороны.

Старый протез – лучше любых платьев того размера демонстрирует разницу.