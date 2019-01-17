«25% населения Беларуси имеют избыточный вес»

За последние десятилетия человечество существенно потяжелело. Мы стали меньше двигаться и больше есть. Ожирение стало фактически проблемой современной цивилизации.

В мире – более миллиарда человек, имеющих лишний вес. Беларусь – не исключение.

Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического диспансера:

В 2015 году проводились исследования по проблеме ожирения в 195 странах. В 2017 году они были опубликованы в английском медицинском журнале.

Так вот, среди этих 195 стран Беларусь занимает 34 место. И это, в общем, очень тревожный показатель.

Потому что мы даже не в конце списка. В частности, 25,5% населения Беларуси имеют избыточный вес.

«Я худею». Специальный репортаж