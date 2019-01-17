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«25% населения Беларуси имеют избыточный вес»

17 января 2019 17:58
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Новости Беларуси. Статистику привели в программе «Специальный репортаж».

За последние десятилетия человечество существенно потяжелело. Мы стали меньше двигаться и больше есть. Ожирение стало фактически проблемой современной цивилизации.

«25% населения Беларуси имеют избыточный вес»-1

В мире – более миллиарда человек, имеющих лишний вес. Беларусь – не исключение.

«25% населения Беларуси имеют избыточный вес»-4

Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического диспансера:
В 2015 году проводились исследования по проблеме ожирения в 195 странах. В 2017 году они были опубликованы в английском медицинском журнале.

Так вот, среди этих 195 стран Беларусь занимает 34 место. И это, в общем, очень тревожный показатель.

Потому что мы даже не в конце списка. В частности, 25,5% населения Беларуси  имеют избыточный вес.

«Я худею». Специальный репортаж

# Консультация врача # Здоровье # Инесса Дорфман

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