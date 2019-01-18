Как найти мотивацию для похудения? Рассказывает психолог

Новости Беларуси. Советы психолога о том, как настроиться на похудение – в программе «Специальный репортаж». Осознание того, что похудеть нужно обязательно, приходит в голову не просто так. Человеку нужен толчок. Это может быть развод или, наоборот, приближение к свадьбе. Гибель близкого человека от той самой болезни, которую провоцирует лишний вес. Или желание влезть в то самое платье-мини, в котором красовалась на выпускном вечере. Катя хочет верить, что и её участие в съёмках нашей программы станет для кого-то стимулом.

Екатерина Гайлюс:

Мотивацией стал просмотр одной из передач, в которой я увидела, что женщина похудела на 408 килограммов. Я для себя решила: «Как так? Она на 408 смогла, а что для меня этих 20 килограммов?» И было принято решение незамедлительно. Может быть, люди, которым необходимо скорректировать свой вес, улучшить своё здоровье, прежде всего – они мотивируются, посмотрят истории людей, которым это удалось, и, всё-таки, примут для себя решение. Без решения ничего не будет.