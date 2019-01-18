Как найти мотивацию для похудения? Рассказывает психолог
Новости Беларуси. Советы психолога о том, как настроиться на похудение – в программе «Специальный репортаж».
Осознание того, что похудеть нужно обязательно, приходит в голову не просто так. Человеку нужен толчок. Это может быть развод или, наоборот, приближение к свадьбе. Гибель близкого человека от той самой болезни, которую провоцирует лишний вес. Или желание влезть в то самое платье-мини, в котором красовалась на выпускном вечере. Катя хочет верить, что и её участие в съёмках нашей программы станет для кого-то стимулом.
Екатерина Гайлюс:
Мотивацией стал просмотр одной из передач, в которой я увидела, что женщина похудела на 408 килограммов.
Я для себя решила: «Как так? Она на 408 смогла, а что для меня этих 20 килограммов?»
И было принято решение незамедлительно. Может быть, люди, которым необходимо скорректировать свой вес, улучшить своё здоровье, прежде всего – они мотивируются, посмотрят истории людей, которым это удалось, и, всё-таки, примут для себя решение. Без решения ничего не будет.
Екатерина Новолоцкая-Алагулова, психолог фитнес-клуба:
Моя задача, как психолога – выяснить истинную мотивацию. Потому что бывают и ложные. Бывает такое: «Вот, мне через 2 месяца предстоит какой-то выход в свет, там будут определённые люди, они меня помнили, мне надо для них».
Это будет ложная мотивация. Потому что это человек делает не для себя.
Бывает такое, что надо сначала похудеть, чтоб пойти на тренировку, на какие-то танцы – «мне стыдно». Такое бывает. Я поддерживаю людей, говорю, что здесь специально обученные люди – тренера, что это – специальное место, ты не одна такая будешь. Здесь поддержка нужна.
«Я худею». Специальный репортаж