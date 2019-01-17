Какие проблемы при беременности могут возникнуть у полных женщин?

Марина Фомина, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ:

Если пациентка забеременела, то лишний вес может приводить к таким осложнениям в третьем триместре, то есть уже к концу беременности, которые заставляют нас, акушеров-гинекологов, родоразрешать женщину раньше срока. Почему? По её состоянию. Это артериальная гипертензия, которая присоединяется, это гестационный сахарный диабет, который может возникнуть во второй половине беременности и осложнить течение не только у матери, но и у ребёнка.

То есть мы получаем ещё и нездорового ребёнка, к тому же.

«Я худею». Специальный репортаж