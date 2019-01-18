Ежедневный рацион для сбалансированного питания: простое меню

Новости Беларуси. О варианте меню рассказали в программе «Специальный репортаж».

Самый лучший способ избавиться от лишних килограммов, считают диетологи – оставить их в магазине. Алкоголь, мучное, сладкое и все продукты, которые содержат консерванты, трансжиры и синтетические усилители вкуса.

Ни в коем случае не прибегать к модным диетам. Как правило, все они построены на моно-еде.

Например, только гречка. Или исключительно мясо. Килограммы вернутся вновь и, возможно, даже приведут «подмогу». Питание должно быть сбалансированным. А голодовка ни к чему хорошему не приведёт. Берите ручки и записывайте: как примерно должен выглядеть ежедневный рацион.