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Ежедневный рацион для сбалансированного питания: простое меню

18 января 2019 12:48
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Новости Беларуси. О варианте меню рассказали в программе «Специальный репортаж».

Самый лучший способ избавиться от лишних килограммов, считают диетологи – оставить их в магазине. Алкоголь, мучное, сладкое и все продукты, которые содержат консерванты, трансжиры и синтетические усилители вкуса.

Ни в коем случае не прибегать к модным диетам. Как правило, все они построены на моно-еде.

Например, только гречка. Или исключительно мясо. Килограммы вернутся вновь и, возможно, даже приведут «подмогу». Питание должно быть сбалансированным. А голодовка ни к чему хорошему не приведёт. Берите ручки и записывайте: как примерно должен выглядеть ежедневный рацион.

Ежедневный рацион для сбалансированного питания: простое меню-1

Завтрак: 160 граммов цельнозерновой каши с чайной ложкой сливочного масла; два яйца; полбанана; огурец.

Обед: 150 граммов овощного супа со столовой ложкой сметаны жирностью 15%; 100 граммов картофеля в мундире; 80 граммов диетического мяса; овощной салат; кусочек сыра

Ужин: 180 граммов спаржевой фасоли; 80 граммов курицы; салат из овощей; грейпфрут.

«Я худею». Специальный репортаж

# Консультация диетолога # Здоровье

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