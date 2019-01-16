Врач «неотложки» рассказал, как за 27 минут можно спасти человеку жизнь

Владимир Рогачевский – лучший из лучших в профессии 2018 года. Врач скорой помощи едва ли находит время для встречи со съемочной группой программы «Большой город».

Дед был терапевтом, мама – медсестрой. Так что с профессией определился еще в детстве. А вот со специализацией не сразу. Учился на педиатра. Но решил, что «неотложка» – это его призвание. И вот уже несколько лет в реанимационной бригаде в прямом смысле спасает жизни.

Рогачевский, врач скорой медицинской помощи подстанции №9 городской станции скорой медицинской помощи:

– Мы приехали и увидели, что мужчина сидит за рулем, и в бессознательном состоянии. Мы быстренько его осмотрели и определили, что мужчина находится в клинической смерти. Достали его из-за руля, провели реанимационные мероприятия и завезли в больницу. Он адаптировался обратно к жизни и заново пошел проходить медкомиссию на права. Все было очень быстро: с момента поступления вызова на подстанцию, то есть, когда диспетчер передал вызов реанимационной бригаде, и мы провели реанимационное мероприятие и завезли в стационар, прошло 27 минут всего лишь. Скорее всего, из-за того, что все было оперативно, человек вернулся в социум.

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