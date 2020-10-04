В какие игры играет Европа и зачем ей всё это нужно? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Неделя выдалась богатой на абсурды. Преуспели в этом западные политики и депутаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Сперва молодой президент Франции, который уже несколько лет не может решить проблему с «желтыми жилетами», встретился с гражданкой Беларуси. Примечательной она ему показалась тем, что в августе участвовала в президентских выборах. О чем на самом деле шел разговор, так и осталось тайной мадридского... то есть парижского двора. До общественности донесли только пустые малозначительные заявления. А затем против нашей страны ввели санкции. Не экономические, но персональные.

В какие игры играет Европа и зачем ей все это нужно? Григорий Азаренок на неделе разбирался в этом вопросе вместе с экспертами разных стран. Григорий Азаренок, СТВ:

Запад всегда был насколько невежественным, настолько и неблагодарным. Это не наше умозаключение, это слова великого Пушкина. Последние события в Беларуси вновь подтвердили слова классика. Единственное отличие от XIX и XX века – многократно возросший уровень лицемерия. Дошло до того, что они без каких бы то ни было оснований уже считают себя вправе назначать президентов.

Политолог Алексей Дзермант: они создают политическое, общественное, информационное давление на Беларусь, но и не только Григорий Азаренок:

Интересно, а кто-нибудь вообще знает, кто входит в этот самый совет, чем эти люди занимались, и на каком основании они будут где-то кого-то представлять? Объясняют это западные политики «благом белорусского народа».

Леонид Калашников: Им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией Григорий Азаренок:

На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН. Посмотрите на этот кукольный театр: все лживо от первого до последнего слова. Они могут перепутать Беларусь с Украиной, но последовательно читают по бумажке одни и те же фальшивые мантры. И это наследники Данте, Гете, Шиллера, Шекспира. Поистине – «Отдайте Гамлета славянам». Разговаривать с ними – как с каменной стеной. На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН. Гости вновь повторили уже многократно опровергнутые байки. Якобы их волнуют права людей. Но оказывается – не всех.

МВД: К сожалению, налицо политика двойных стандартов В принципе, было понятно, что санкции они введут.

Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси Григорий Азаренок:

Но если старая Европа говорит свое «фе» на тему Беларуси лениво и неохотно, словно отбывая обязанность, то есть и передовой отряд. Прибалты, поляки и, что самое печальное, украинцы выписывают пилюли нашей стране. То заведут у себя достопримечательность в виде несчастной пиковой дамы, и возят поглазеть на нее, то планы маршала объявят, то авантюристов в багажниках катают.

Политолог из Германии: Для прибалтов и для Польши Беларусь является буферным государством для сдерживания России Григорий Азаренок:

Примечательно, что приютили они у себя самых нелепых и смешных авантюристов. Это объяснимо, других представителей не нашли. Но «политические проститутки» без принципов и совести не постесняются ничего. Готовы просить деньги где угодно.

Калашников о Координационном совете: Никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл Григорий Азаренок:

Наблюдать этот спектакль можно с легкой иронией. Главное, чтобы наши люди понимали, с кем имеют дело. Это не Европа права, ценностей, демократии, свободы и великой культуры. Это Европа лицемерия, насилия и двуличия. Мы расскажем вам одну историю. Произошла она в парадной Евросоюза – Швеции. Познакомьтесь, актриса Элин Кранц. Она настолько увлеклась идеями толерантности и мультикультурализма, что снялась в клипе против угнетения.