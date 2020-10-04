Дональд Трамп: «Жду не дождусь, когда можно будет довести предвыборную кампанию до конца»

В США в самом разгаре предвыборная президентская гонка. Первые дебаты кандидатов на главный пост страны состоялись на неделе в Кливленде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Стоит отметить, что дискуссия Дональда Трампа и Джо Байдена была уж очень эмоциональной. Взаимные оскорбления, обвинения во лжи и постоянные перебивания друг друга. Такого Америка не видела давно. Тем для дискуссий было много – массовые протесты, кризис, прозрачность выборов, пандемия.

Байден упрекнул Трампа в высокой смертности от коронавируса. Тот в ответ припомнил, что демократ в свое время не справился даже со свиным гриппом. Эксперты уже назвали прошедшие дебаты позором Америки. А впереди еще два раунда словесных баталий. Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США? Однако состоятся ли они теперь – большой вопрос. Дело в том, что действующий глава государства заболел коронавирусом. Сейчас Трамп находится в военном госпитале и, по его словам, чувствует себя уже неплохо.

Дональд Трамп, президент США:

Когда я приехал сюда, чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь мне лучше. Мы стараемся изо всех сил вернуть меня в норму. И я должен вернуться, потому что нам необходимо сделать Америку снова великой. Мы уже сделали для этого невероятно много, но есть еще дела, которые нужно завершить. И я вернусь, думаю, уже скоро. Жду не дождусь, когда можно будет довести предвыборную кампанию до конца.