Политолог из Германии: для прибалтов и для Польши Беларусь является буферным государством для сдерживания России

Григорий Азаренок, СТВ: Но если старая Европа говорит свое «фе» на тему Беларуси лениво и неохотно, словно отбывая обязанность, то есть и передовой отряд. Задрав штаны, прибалты, поляки и, что самое печальное, украинцы выписывают пилюли нашей стране. То заведут у себя достопримечательность в виде несчастной пиковой дамы и возят поглазеть на нее, то планы маршала объявят, то авантюристов в багажниках катают.

Александр Рар, журналист, политолог (Германия):

Для прибалтов и для Польши Беларусь является неким таким буферным государством для сдерживания России. Но мне кажется, мы из этих времен тоже уходим. Такого жесткого противостояния, как раньше между Западом и Советским Союзом существовало, здесь не будет. Поэтому давайте будем ориентироваться на более реальное сотрудничество. Будет, конечно, очень трудно, потому что Запад будет давить, Европейский союз давит на белорусское правительство. Но в то же время не думаю, что будет преобладать эта жесткая линия прибалтов или поляков, которые рассматривают не только Беларусь, но Украину и Молдову как некие такие буферные государства против России, которой они боятся.