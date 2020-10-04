Политолог из Германии: для прибалтов и для Польши Беларусь является буферным государством для сдерживания России

Новости Беларуси. Для прибалтов и для Польши Беларусь является неким буферным государством для сдерживания России.
Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Но если старая Европа говорит свое «фе» на тему Беларуси лениво и неохотно, словно отбывая обязанность, то есть и передовой отряд. Задрав штаны, прибалты, поляки и, что самое печальное, украинцы выписывают пилюли нашей стране. То заведут у себя достопримечательность в виде несчастной пиковой дамы и возят поглазеть на нее, то планы маршала объявят, то авантюристов в багажниках катают.
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