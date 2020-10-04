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Политолог из Германии: для прибалтов и для Польши Беларусь является буферным государством для сдерживания России

04 октября 2020 19:00
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Новости Беларуси. Для прибалтов и для Польши Беларусь является неким буферным государством для сдерживания России.

Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Но если старая Европа говорит свое «фе» на тему Беларуси лениво и неохотно, словно отбывая обязанность, то есть и передовой отряд. Задрав штаны, прибалты, поляки и, что самое печальное, украинцы выписывают пилюли нашей стране. То заведут у себя достопримечательность в виде несчастной пиковой дамы и возят поглазеть на нее, то планы маршала объявят, то авантюристов в багажниках катают.

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Политолог из Германии: для прибалтов и для Польши Беларусь является буферным государством для сдерживания России-1

Александр Рар, журналист, политолог (Германия):
Для прибалтов и для Польши Беларусь является неким таким буферным государством для сдерживания России. Но мне кажется, мы из этих времен тоже уходим. Такого жесткого противостояния, как раньше между Западом и Советским Союзом существовало, здесь не будет. Поэтому давайте будем ориентироваться на более реальное сотрудничество. Будет, конечно, очень трудно, потому что Запад будет давить, Европейский союз давит на белорусское правительство. Но в то же время не думаю, что будет преобладать эта жесткая линия прибалтов или поляков, которые рассматривают не только Беларусь, но Украину и Молдову как некие такие буферные государства против России, которой они боятся.

# Международная политика # Александр Рар # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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