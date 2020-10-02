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Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси

02 октября 2020 17:03
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Новости Беларуси. Европейские санкции против Беларуси прокомментировал политолог, журналист-международник Александр Рар. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси-1

Александр Рар, журналист-международник (Германия):  
Это не первые санкции, которые налагают на Беларусь за последние два десятилетия. Мне кажется, что во многом это повторяется, эту историю мы уже проходили. Я не думаю, что эти санкции можно назвать жесткими.  

Неприятно для определенных людей, что ними затронуты, но экономические санкции или финансовые санкции против Беларуси Европейский союз не выдвигает. Мне кажется, что Европейский союз в первую очередь хочет показать, продемонстрировать, что он поддерживает эту политику либеральных ценностей, что внешняя политика Европейского союза должна быть направлена именно на эти ценности. И если в Европейском союзе кажется, в Беларуси их нарушают, то следуют санкции. Но не более этого.  

Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси-4

Мне кажется, что идея в Брюсселе, в Париже или в Берлине, если можно сказать, такая, чтобы подтолкнуть Президента Лукашенко к каким-то переговорам с оппозицией или с общественностью. Насколько Президент готов на это пойти под давлением Запада – это, конечно, другой вопрос. Но мне кажется, что мы, слава богу, не попали в такое геополитическое противостояние Запад – Россия на территории Беларуси, как это происходило шесть лет тому назад в соседней стране, в Украине.  

# Международная политика # Александр Рар # Александр Лукашенко # Фотофакт

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