Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси

Александр Рар, журналист-международник (Германия):

Это не первые санкции, которые налагают на Беларусь за последние два десятилетия. Мне кажется, что во многом это повторяется, эту историю мы уже проходили. Я не думаю, что эти санкции можно назвать жесткими.

Неприятно для определенных людей, что ними затронуты, но экономические санкции или финансовые санкции против Беларуси Европейский союз не выдвигает. Мне кажется, что Европейский союз в первую очередь хочет показать, продемонстрировать, что он поддерживает эту политику либеральных ценностей, что внешняя политика Европейского союза должна быть направлена именно на эти ценности. И если в Европейском союзе кажется, в Беларуси их нарушают, то следуют санкции. Но не более этого.