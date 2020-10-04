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В Израиле прошла массовая акция протеста, которая переросла в столкновения с полицейскими

04 октября 2020 12:38
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Новости Израиля. Очередная массовая акция протеста в Израиле. На улицы городов вышли около 100 тысяч жителей. Люди недовольны строгими карантинными ограничениями и требуют отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошла массовая акция протеста, которая переросла в столкновения с полицейскими-1

В Тель-Авиве демонстрация переросла в столкновения с полицейскими. Около 40 человек задержаны, сотни получили штрафы за нарушение принятых на время пандемии правил на массовых мероприятиях.

Напомним, Израиль вернулся к тотальному локдауну. Закрыто все, кроме аптек, продовольственных магазинов и некоторых предприятий.

В Израиле прошла массовая акция протеста, которая переросла в столкновения с полицейскими-4

Также введены ограничения на проведение акций протеста. Участие в демонстрациях могут принимать не более 20 человек. При этом действует территориальное ограничение: протестовать можно только на расстоянии, не превышающем километр от места жительства.

# Акции протеста # Фотофакт

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